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7 yıldır huzur var

Türkiye’nin Suriye kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna ilk darbeyi indirdiği Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden 7 yıl geçti.

Canberk Doğan
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
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Harekatla bölge DEAŞ’tan temizlenirken 217 gün süren harekatta 2 bin 55 kilometrekarelik bir bölge güvenli bölgeye dönüştürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye kuzeyindeki terör varlığına yönelik 24 Ağustos 2016’da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden 7 yıl geçti.


SINIR OTESİ İLK OPERASYON

Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında Suriye’de terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG’ye yönelik ilk sınır ötesi operasyonu olan Fırat Kalkanı Harekatı’nı icra etti. Suriye Milli Ordusu bileşenlerinin de destek verdiği harekatla Cerablus Çobanbey, Bab, Mare ve Azez gibi yerleşimlerin de bulunduğu 2 bin 55 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı.


NÜFUS YAKLAŞIK 2 MİLYON

İç savaşın yaşandığı bir dönemde huzur adaları olarak öne çıkan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye’nin de yatırımlarıyla hızlı bir normalleşme yaşandı. Güvenli bölgenin nüfusu yaklaşık 2 milyonu buldu. Bölge eğitimden ulaştırmaya, sağlıktan güvenliğe her alanda atılım yaptı. Yatırımlarla yıllarca süren iç savaşın izleri silindi. 700 okul açılarak ya da onarılarak 300 bin öğrenciye açılırken 289 cami restore edilirken 253 yeni cami inşa edildi. Çobanbey’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kuruldu. Ekonomik kalkınma ve istihdam için sanayi siteleri oluşturuldu. Bugün bölgeden 18 ülkeye ihracat yapılıyor.


#Türkiye
#Suriye
#terör
#Fırat Kalkanı
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