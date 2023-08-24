7 yıldır huzur var

Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında Suriye’de terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG’ye yönelik ilk sınır ötesi operasyonu olan Fırat Kalkanı Harekatı’nı icra etti. Suriye Milli Ordusu bileşenlerinin de destek verdiği harekatla Cerablus Çobanbey, Bab, Mare ve Azez gibi yerleşimlerin de bulunduğu 2 bin 55 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı.

İç savaşın yaşandığı bir dönemde huzur adaları olarak öne çıkan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye’nin de yatırımlarıyla hızlı bir normalleşme yaşandı. Güvenli bölgenin nüfusu yaklaşık 2 milyonu buldu. Bölge eğitimden ulaştırmaya, sağlıktan güvenliğe her alanda atılım yaptı. Yatırımlarla yıllarca süren iç savaşın izleri silindi. 700 okul açılarak ya da onarılarak 300 bin öğrenciye açılırken 289 cami restore edilirken 253 yeni cami inşa edildi. Çobanbey’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kuruldu. Ekonomik kalkınma ve istihdam için sanayi siteleri oluşturuldu. Bugün bölgeden 18 ülkeye ihracat yapılıyor.