75’inci yıl zirvesinde

Bugün ve yarın düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ana gündemi genel caydırıcılık konuları, terörizmle mücadele, Ukrayna’daki gelişmeler, Washington’da yapılacak liderler zirvesinin hazırlıkları, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinin ardından İttifak’ın son durumu. Terörizmin İttifak’ın karşısındaki önemli tehditlerden biri olduğunu vurgulayacak olan Bakan Fidan, NATO’nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini ve bunun görevlerinden biri olduğunu hatırlatacak. Türkiye’nin bu konudaki beklentilerini aktaracak Fidan, NATO üyelerinin terör örgütleriyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunun da altını çizecek.