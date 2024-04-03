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75’inci yıl zirvesinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO’nun 75. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün Belçika'da düzenlenecek törene, ardından yılın ilk bakanlar toplantısına katılacak.

Canberk Doğan
04:00 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:38 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hakan Fidan
Hakan Fidan

Bugün ve yarın düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ana gündemi genel caydırıcılık konuları, terörizmle mücadele, Ukrayna’daki gelişmeler, Washington’da yapılacak liderler zirvesinin hazırlıkları, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinin ardından İttifak’ın son durumu. Terörizmin İttifak’ın karşısındaki önemli tehditlerden biri olduğunu vurgulayacak olan Bakan Fidan, NATO’nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini ve bunun görevlerinden biri olduğunu hatırlatacak. Türkiye’nin bu konudaki beklentilerini aktaracak Fidan, NATO üyelerinin terör örgütleriyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunun da altını çizecek.

SAVUNMA YAPTIRIMLARI HATIRLATMASI

Temmuz 2023’te Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi’nde, “Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımı önündeki engellerin ortadan kaldırılması” için liderler düzeyinde taahhütte bulunulmuştu. Dışişleri Bakanı Fidan toplantıda, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayii alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu ve NATO’nun güvenliğini olumsuz etkilediğini de belirtecek. Fidan’ın, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ve Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Gabriel ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

İsveç’le yan yana

NATO’nun yeni üyesi İsveç, bundan sonraki toplantılarda Türkiye’nin yanında oturacak. İngilizce alfabetik sıralama nedeniyle İsveç, Türkiye’nin yanında olacak. İspanya ise bir yan sıraya kaydı.



#Diplomasi
#NATO
#Hakan Fidan
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