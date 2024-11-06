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8 ilde harekete geçildi: Güvenlik kuvvetlerine fiziki saldırıda bulunan 140 şüpheli yakalandı

8 ilde harekete geçildi: Güvenlik kuvvetlerine fiziki saldırıda bulunan 140 şüpheli yakalandı

15:256/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
IHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" dedi.



Ayrıntılar gelyor..

#EGM
#güvenlik kuvvetleri
#adli işlem

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