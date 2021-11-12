​81 ilde 81 millet ormanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı’nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni’ne katıldı. Erdoğan, bu anlamlı günde fidan dikme heyecanını paylaşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine teşekkür etti. Törende konuşan Erdoğan, dünyada orman varlığı azalırken Türkiye’nin orman varlığını artıran sınırlı sayıdaki ülkelerden biri olduğuna belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti:

Kültürümüz tüm canlılara karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler. Ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarma görevimizdir. İmkanı olan vatandaşlarımızın toprağını ağaçla, ormanla süslemesi bu gönül zenginliğimizin ifadesidir. 11 Kasım tarihinin ağaç dikme yanında, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte dünyaya karşı sorumluluklarımızı hatırlama günü olarak görüyorum.

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HER FİDAN MÜCADELE İŞARETİ

Orman yangınları, sel baskınları, kuraklık gibi değişen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Biz bu ikazları görüyor ve verdiği mesajı alıyoruz. Ama felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilince ve kararlılığa sahip oldukları konusunda derin şüphelerimiz var. Bir yandan iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların önüne geçilmesi konusunda üzerimize düşenleri yaparken diğer yandan da bu çarpık tabloyla mücadele ediyoruz. Diktiğimiz her fidan, mücadelemizin işaretidir.

TARİHİN SEFERBERLİĞİ

Türkiye haksızlık ve adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin ardından Paris İklim Anlaşmasında taraf olarak 2050’de 0 emisyon hedefini ortaya koymuştur. 2053 vizyonunun merkezine Yeşil Kalkınma Devrimi’ni yerleştirdik. Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1.5 katına ulaşarak 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Biz geldiğimizde 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik. Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncü sırada yer alıyor. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını, ülkemizin 3’te 1’ine ulaştırmalıyız.

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FOTOĞRAF 25 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için tüm hazırlıklar tamamlandı.<br><br> Yurdun her köşesinde 7'den 70'e on binler bir araya gelerek fidan dikti. 81 ilde eş zamanlı başlatılan fidan dikme etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'dan katıldı. <br> En fazla fidan, yazın büyük yangınlarla mücadele eden Antalya ve Muğla'ya dikilecek.<br><br> Yangında zarar gören yerlerde bölgeye özgü fidanlar seçilecek. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, \"Burada yetişebilecek ağaç kızılçam ama biz şunu yapacağız. Köylerimizin kenarlarına mutlaka bir bant oluşturacağız. Yangın geldiğinde yapraklı ormanlar, ibreli ormanlara göre biraz daha yavaş ilerler, oralarda da bize bir emniyet bandı olsun istiyoruz\" dedi.<br><br> İzmir'de de fidanların dikiminde öncelik yanan alanlarda olacak.<br><br> Etkinlik kapsamında tüm yurtta yıl sonuna kadar toplam 252 milyon fidan dikilecek. <br><br> Milli ağaçlandırma seferberliğine rekor katılım: Yurdun dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluştu 11 Kasım Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında 7'den 70'e on binlerce kişi bir araya geldi. Milyonlarca fidan dikildi, can suyu verildi. 81 ilde eş zamanlı yapılacak programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Bugün dikimine başlanacak ağaçların sayısının yıl sonuna kadar 250 milyona ulaşması bekleniyor.



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EROZYONLA MÜCADELEDE ÖRNEĞİZ

Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Türkiye 1970’li yıllarda 500 milyon toprağı kaybederken, ağaçlandırma ve diğer tedbirlerle 154 milyon tona kadar düşürdük. Yani artık her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz.

252 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ

Hedefimiz, yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Biz de 1000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenler adına Türkiye’ye 1.2 milyon fidan daha kazandıracağız. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 81 ilimize 81 Millet Ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayacağız.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından fidan dikimlerinin yapıldığı Artvin Yusufeli, Tunceli, Kırklareli ve Muğla’ya canlı bağlantı yaptı. Fidan dikme etkinliği ardından Erdoğan ve Orban Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin Macaristan’dan ülkeye iadesi için düzenlenen törene katıldı. Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumu’na iştirak eden iki lideri anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına katıldı. Orban onuruna resmi akşam yemeği verildi.

Tohumlar fidan oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören alanına gelişinde çeşitli meslekleri ve kurumları temsil eden, çocukların da aralarında bulunduğu grup “Ormanlar” şarkısını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından fidan dikimlerinin yapıldığı Artvin Yusufeli, Tunceli, Kırklareli ve Muğla'ya canlı bağlantı yaptı. Törende, Erdoğan bir sürpriz de yapıldı. İki çocuk, Erdoğan’dan 2020 yılında aldıkları tohumlardan elde ettikleri fidanları Cumhurbaşkanı’na hediye etti.