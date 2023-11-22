81 ilde 'Çember-6' operasyonları: Arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari yakalandı

81 ilde Çember-6 operasyonları
Güvenlik güçlerinin terör ve suç örgütü ve gruplarına yönelik operasyonlarına bu sabah bir yenisi daha eklendi.
81 ilde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember-6' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalandı.
81 İlde aranan şahıslara yönelik yapılan “ÇEMBER-6 Operasyonlarında” Arama Kaydı Bulunan 2136 firari yakalandı.
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
Yakalanan şahıslardan:
İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.
Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.