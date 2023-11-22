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81 ilde 'Çember-6' operasyonları: Arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember-6' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalandığını açıkladı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:20 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 08:33 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
81 ilde Çember-6 operasyonları

81 ilde Çember-6 operasyonları

Güvenlik güçlerinin terör ve suç örgütü ve gruplarına yönelik operasyonlarına bu sabah bir yenisi daha eklendi.


81 ilde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember-6' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

81 İlde aranan şahıslara yönelik yapılan “ÇEMBER-6 Operasyonlarında” Arama Kaydı Bulunan 2136 firari yakalandı.


Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.



Yakalanan şahıslardan:


6'’sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2119 ’unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.



Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

#'Çember-6' operasyonları
#Ali yerlikaya
#Operasyon
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