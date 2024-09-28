81 ilde dev operasyon: 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi

81 il genelindeki 'Mercek-26' operasyonlarında 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yurt genelinde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik 'Mercek-26' operasyonları düzenlendi.
Buna göre; evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında bin 271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 511 silah ele geçirildi.
2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı.