9 il için sarı alarm

04:0025/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Meteoroloji, Marmara ve Ege'nin kuzey bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 9 il için sarı kod verildi. İstanbul’da valilik dün sağanak beklentisi nedeniyle okulları 16.00'dan itibaren tatil etti. İzmir Foça’da sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları ise sürüyor.

Meteoroloji, bugün kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel sağanakların devam edeceğini, yağışların özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'de kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. İstanbul’da ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde dün saat 16.00’dan itibaren eğitime ara verildi.



