9 il için sarı alarm

Meteoroloji, bugün kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel sağanakların devam edeceğini, yağışların özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'de kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. İstanbul’da ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde dün saat 16.00’dan itibaren eğitime ara verildi.