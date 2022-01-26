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POLİTİKA

ABD Büyükelçisi Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Jeffry Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi. Güven mektubunu sunan Flake, görevine resmen başladı.

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Haber Merkezi AA
ABD Büyükelçisi Flake Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu
ABD Büyükelçisi Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunarak resmen göreve başladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, ocak ayı başlarında Türkiye'ye geldi. Önce İstanbul'a iniş yapan Flake, buradan Ankara'ya hareket etmişti.

GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Büyükelçi Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen görevine başladı.

ERDOĞAN KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Flake, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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ÖNCEKİ ELÇİ, KAVALA BİLDİRİSİNE İMZA ATTI

Daha önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield dahil 10 büyükelçi, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yaparak, Türkiye'nin içişlerine müdahalede bulunmaya kalkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için verdiği talimat sonrası büyükelçiler ortak bir bildiri yayınlayarak, Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine vurgu yapmış, bir ülkenin iç işlerine karışamayacaklarını bildiklerine dikkat çekmişti.

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