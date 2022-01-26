ABD Büyükelçisi Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, ocak ayı başlarında Türkiye'ye geldi. Önce İstanbul'a iniş yapan Flake, buradan Ankara'ya hareket etmişti.
GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI
Büyükelçi Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen görevine başladı.
ERDOĞAN KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Flake, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
ÖNCEKİ ELÇİ, KAVALA BİLDİRİSİNE İMZA ATTI
Daha önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield dahil 10 büyükelçi, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yaparak, Türkiye'nin içişlerine müdahalede bulunmaya kalkmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için verdiği talimat sonrası büyükelçiler ortak bir bildiri yayınlayarak, Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine vurgu yapmış, bir ülkenin iç işlerine karışamayacaklarını bildiklerine dikkat çekmişti.