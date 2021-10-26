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ANKARA

Biden'ın adayı Ankara'ya büyükelçi atandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı. Flake geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rus silahlarını satın almaya devam etmesi halinde ek yaptırımla karşılaşabileceği tehdidinde bulunmuştu.

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Haber Merkezi AA
Bidenın adayı Ankaraya büyükelçi atandı: Jeff Flake kimdir?
Jeff Flake

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı.

  • Senato'dan onay alan Flake'in, yakın zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den görevi devralması bekleniyor.

ABD Başkanı Biden, Temmuz 2021'de, Flake'i ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday göstermiş, Senato Dış İlişkiler Komitesi, 20 Ekim'de Flake'in adaylığını onaylayarak Senato Genel Kurulundaki nihai oylamanın önünü açmıştı.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Flake, geçen ay Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Türkiye'nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, ek yaptırımlarla karşılaşabileceği tehdidinde bulunan Flake, 1915 olaylarını da 'soykırım' olarak tanımlamıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçi adayından skandal açıklamalar: Türkiye'yi uyarıyorum
GÜNDEM
ABD'nin Ankara Büyükelçi adayından skandal açıklamalar: Türkiye'yi uyarıyorum

JEFF FLAKE KİMDİR?

Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı yendi. Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biriydi. Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle bilinir, ancak genellikle Trump'ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullanmıştır. Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.

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