ABD dönüşü zirve

Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen ve iki saat süren toplantıya Bakan Güler ev sahipliği yaptı. Üçlü zirvenin Fidan ve Kalın’ın ABD temasları ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız" çıkışı sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

YAKLAŞIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Üçlü zirvede Fidan ile Kalın’ın ABD’de yürüttükleri temas çerçevesinde F-16 tedarik sürecinde gelinen son durum ile başta olmak üzere, Irak ve Suriye kuzeyinde terörle mücadele ile ABD ile Rusya gibi muhatapların buna yaklaşımı gündeme geldi. Son olarak 13 Ocak’ta toplanan Güvenlik zirvesi, Pençe Kilit Operasyonu bölgesine yapılan hain saldırı sonrasında toplanmıştı. O toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılmıştı.

Normalleşmede Ankara randevusu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, Ankara'da bir araya geldi. İki ülke de işbirliğini geliştirme konusundaki ortak taahhütlerini yeniledi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı. Her iki taraf da, iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz Aralık ayında Atina'da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yineledi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye’ye yapması öngörülen ziyaretin hazırlıkları da görüşmede ele alınırken, ikili ilişkilerin tüm kademelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmeler de değerlendirilen konular arasındaydı.











