ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 askeri helikopter Japonya'ya acil iniş yaptı

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 askeri helikopter Kagawa eyaletindeki Takamatasu Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Helikopterlerin uçuş amacı ve rotası açıklanmadı. Maddi hasar ya da yaralanma bildirilmedi.