ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 askeri helikopter Japonya'ya acil iniş yaptı

13:5116/10/2025, Perşembe
AA
ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 askeri helikopter Kagawa eyaletindeki Takamatasu Havalimanı'na acil iniş yaptı.
ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 askeri helikopterin Japonya'nın batısındaki bir havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi. Sivil havalimanı Takamatsu'dan iniş ve kalkışlı hava yolu seferleri aksamadı.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 askeri helikopter Kagawa eyaletindeki Takamatasu Havalimanı'na acil iniş yaptı.


Helikopterlerin uçuş amacı ve rotası açıklanmadı. Maddi hasar ya da yaralanma bildirilmedi.


Acil inişlerin motor arızası kaynaklı olabileceği belirtildi.


Havalimanı yakınlarındaki Ayakawa bölgesinde bulunan bir parktaki kameralar, helikopterlerin art arda inişlerini görüntüledi.


Kobe Shimbun gazetesinin haberine göre ise ofis çalışanı İşikawa Yosuke, inişler sonrası polis araçlarının ivedilikle havalimanı pistine girdiğini ifade etti.


Sivil havalimanı Takamatsu'dan iniş ve kalkışlı hava yolu seferleri aksamadı.



