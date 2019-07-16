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15 Temmuz Darbe Girişimi
ANKARA

ABD İncirlik’i kaybeder

Trump’ın Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmayacağını söylemesine rağmen Neo-con siyasetçiler ve ABD medyasının aksi çabası devam ediyor. Wall Street Journal gazetesi Türkiye’nin F-35 programından çıkarılabileceğini yazdı. Gazeteye göre ABD de İncirlik Üssü’nü kaybedebilir ve Türkiye PYD/PKK’yı abluka altına alabilir.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
İncirlik Üssü
İncirlik Üssü

ABD medyası ve önde gelen Evanjelist siyasetçiler S-400’ün faturasını Türkiye’ye kesmeye çalışıyor. Washington Post’ta yayınlanan söyleşide ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Kanunlar yaptırım uygulamayı gerektiriyor” dedi.

TRUMP ADINA YAPTIRIM AÇIKLADI

Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin verdiği bir mülakatta ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’nı (CAATSA) kastederek kanunların Türkiye’ye yaptırım uygulamayı gerektirdiğini söyleyen Pompeo, “Kanunlar yaptırım uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki bu kanunlara uyacağız. Başkan Trump da bu kanunlara uyacak” dedi. ABD’den Wall Street Journal ‘Erdoğan Putin’i NATO’nun üstünde tuttu’ başlıklı bir yazı yayımladı. Yazıda ABD’nin uyarılarına rağmen Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması değerlendirildi. Yazıda, “ABD ve NATO’nun Türkiye’nin müttefiklik konumunu masaya yatırmaktan başka seçeneği kalmadı” ifadesini kullanan WSJ Erdoğan’a da gönderme yaparak, “Bedelini ağır ödeyebilir” diyerek tehdit etti.

S-400’ÜN BEDELİ F-35 OLMALI

S-400’ün NATO uçaklarına karşı savunma amaçlı geliştirildiği hatırlatılan yazıda, Türkiye’nin NATO ilkelerinden taviz verdiği vurgulandı. WSJ, Türkiye’nin ödeyeceği minimum bedelin F-35 jet programından çıkarılması olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in S-400 alışverişindeki asıl amacının Türkiye’yi NATO’dan koparmak olduğunun altı çizilirken ABD’nin İncirlik üssünü kaybedebileceği ve Türkiye’nin YPG/PKK’yı abluka altına alabileceğine değinildi. Yazıda bir başka değerlendirme yapan WSJ, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi sonsuza kadar yönetmek istese de, bir gün gidecek. Yerine geçecek olan kişi Türkiye’nin Batı karşıtı konumunu yeniden değerlendirip NATO’dan ayrılma durumuna engel olabilir” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bazı sonuçlarla yüzleşecek duruma geleceği belirtilen yazıda, G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye›ye ılımlı yaklaştığını, ancak ABD Kongresine göz kırpması durumunda «Erdoğan›ın müttefikliğe ihanetin bedelini ödemeyle karşı karşıya kalabileceği» ifade edildi.

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TÜRKİYE’YE ADİL DAVRANILMADI

Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nde Erdoğan ile görüşen Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinden kendinden önceki Başkan Barack Obama yönetimini sorumlu tutmuştu. İkili görüşme sonrası basın açıklaması yapan Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Bu kez Rusya ile S-400 almak için anlaşma yaptı ve para ödedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.” demişti.

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