ABD teröristlere silah konvoyu yapıyordu: Pençe Kılıç Harekatı sonrası cenaze konvoyu yaptılar

Ne betonla tahkim edilmiş mühimmat depoları, ne de sarp kayalıklardaki mağaralar. Hiçbiri onun etkisinden kaçamıyor.

Pençe Kılıç’ta beton delen bomba 'NEB'

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarını hedef alan Pençe Kılıç Harekâtı, yerli ve milli savunma sanayiinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Harekatta kullanılan mühimmatlar da merak konusu oldu. O mühimmatlardan en çok dikkat çekeni nüfuz edici bomba. Detaylar, haberimizde...

