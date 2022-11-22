ABD teröristlere silah konvoyu yapıyordu: Pençe Kılıç Harekatı sonrası cenaze konvoyu yaptılar

Pençe Kılıç Harekatı ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, Münbiç, Zor Mağara bölgesi, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu.
DÜNYA
ABD’den PKK’ya 50 TIR silah daha
89 hedefin imha edilmesiyle birlikte 184 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Toplu gömdüler
Büyük darbe vurulan örgüt, öldürülen teröristler için bölgede toplu cenaze töreni düzenledi.
Ambulanslar ile konvoy halinde taşınan teröristler, sloganlar atılarak gömüldü.
ABD terör örgütü YPG'ye konvoylarla silah gönderiyordu
GÜNDEM
Pençe Kılıç Harekatı'nın emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı
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Ne betonla tahkim edilmiş mühimmat depoları, ne de sarp kayalıklardaki mağaralar. Hiçbiri onun etkisinden kaçamıyor.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen nüfuz edici bomba, Pençe Kılıç operasyonunda da görevini başarıyla yerine getiriyor.
İleri teknoloji mühimmatlardan biri olan sığınak delici nitelikteki bombalar, Türkiyenin uzun süredir yürüttüğü yerlileştirme çalışmaları kapsamında, Makine ve Kimya Endüstrisi kurumunun Kırıkkaledeki mühimmat fabrikasında üretilmeye başlandı.
Geliştirilmesinde ise Tübitak Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü mesai harcadı. Nüfuz edici bomba, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı etkili. Ardışık delici savaş başlığı teknolojisine sahip.
Nüfuz edici bomba, küresel konumlama sistemi ve lazer güdüm sistemi ile kullanmaya uyumlu şekilde tasarlandı.
Envanterde yer alan F-4 ve F-16 savaş uçaklarından atılabilen bomba, sığınaklara, hangarlara, kontrol merkezlerine, köprülere, füze bataryalarına karşı etkili. Bomba, 2.1 metre kalınlığında güçlendirilmiş betonu delerek arkasındaki hedefi tahrip edebiliyor.
Pençe Kılıç’ta beton delen bomba 'NEB'
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarını hedef alan Pençe Kılıç Harekâtı, yerli ve milli savunma sanayiinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Harekatta kullanılan mühimmatlar da merak konusu oldu. O mühimmatlardan en çok dikkat çekeni nüfuz edici bomba. Detaylar, haberimizde...