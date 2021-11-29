Gündem "ABDde ceset kampı kuruluyor" yalanı
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"ABD'de ceset kampı kuruluyor" yalanı

Birkaç gün önce Twitter’da atılan bir Tweette birbiri ardına sıralanmış bazı plastik kabin fotoğrafları görüldü. Açıklamada bunun Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA)’nın kamplarında bulunan plastik tabutlar ve ceset torbaları olduğu belirtilmiştir. Ancak bunlar plastik tabut koruyucuları yurt dışında defin işlemleri yapılırken toprağın tabutun dışına zarar vermemesi için bir nevi dış kabuk olarak kullanılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde ceset kampı kuruluyor yalanı
Plastik tabut kılıfları

Koronavirüs pandemisi ile ilgili paylaşılan yanlış bilgilerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Birkaç gün önce Twitter’da atılan bir Tweette birbiri ardına sıralanmış bazı plastik kabin fotoğrafları görüldü. Açıklamada bunun Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA)’nın kamplarında bulunan plastik tabutlar ve ceset torbaları olduğu belirtilmiştir.

Fotoğraflarda belli bir bölgede plastiklerin yığıldığı görülüyor. Doğruluğu şüphe içeren bu görsellerin gerçekten belirtildiği gibi olup olmadığını anlamak için biraz araştırmak yeterli olacaktır.

  • Bu plastik kaplar, yurt dışında defin işlemleri yapılırken toprağın tabutun dışına zarar vermemesi için bir nevi dış kabuk olarak kullanılıyor.
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