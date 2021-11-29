"ABD'de ceset kampı kuruluyor" yalanı

Koronavirüs pandemisi ile ilgili paylaşılan yanlış bilgilerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Birkaç gün önce Twitter’da atılan bir Tweette birbiri ardına sıralanmış bazı plastik kabin fotoğrafları görüldü. Açıklamada bunun Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA)’nın kamplarında bulunan plastik tabutlar ve ceset torbaları olduğu belirtilmiştir.

Fotoğraflarda belli bir bölgede plastiklerin yığıldığı görülüyor. Doğruluğu şüphe içeren bu görsellerin gerçekten belirtildiği gibi olup olmadığını anlamak için biraz araştırmak yeterli olacaktır.