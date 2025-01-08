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Abdullah Öcalan evli çıktı: İşte 78’de evlendiği karısı

Abdullah Öcalan evli çıktı: İşte 78’de evlendiği karısı

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
14:208/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İşte terörist başı Öcalan'ın 47 yıllık karısı
İşte terörist başı Öcalan'ın 47 yıllık karısı

DEM Parti heyetinin İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti sonrası terörist başının "ev hapsi ve evlenme talebi" iddiaları konuşulurken terörist başı Öcalan'ın evli olduğu ortaya çıktı. İşte 1978 yılında Ankara'da evlenen terörist başı Öcalan'ın karısı...

İkinci bir evlilik yapmak istediği iddialarıyla gündeme gelen terörist başı Abdullah Öcalan'ın 24 Mayıs 1978'de Ankara'da evlendiği Kesire Yıldırım'dan (Öcalan) hiç boşanmadığı ortaya çıktı.

İşte terörist başı Abdullah Öcalan'ın karısı Kesire Öcalan

Öcalan'ın ilk ve tek karısı

Tutuklu bulunduğu süreçte vekalet verdiği avukatları aracılığıyla eşine boşanma davası açabilecek olan Öcalan, ilk ve tek karısı Kesire'den boşanmadı. Ortaya çıkan kayıtlara göre Öcalan çiftinin "Boşanma Tarihi" ve "Ölüm Tarihi" haneleri hala boş görünüyor. Yani resmi olarak Abdullah Öcalan ve Kesire Öcalan (Yıldırım) hâlâ evli.
10 yıl süren beraberliğin, Kesire Öcalan'ın (Yıldırım) bebek katiliyle yollarını ayırarak onu "diktatör" olmakla suçlamasıyla noktalandığı belirtilmişti.
Ancak ortaya atılan başka bir iddia ise örgüt içi koltuk kavgası olarak kayıtlara geçti.

Kesire Öcalan neden kaçtı?

Örgüt içinde bebek katili Öcalan'a olan muhalefeti Kesire'ye önce hapis getirdi. Öcalan'a itiraz edenlerin 'Ajan kişilik' denilerek öldürülmesiyle başlayan gerilim, Kesire Öcalan ve destekçilerinin örgütten ayrılmasıyla sonuçlandı. Kesire Öcalan ile aralarında PKK kurucularının da olduğu bir grup PKK-Vejin adlı örgütü kurdu. Ancak Kesire Öcalan, PKK'dan gelen tehditler nedeniyle örgütün faaliyetlerine son verdi ve Avrupa'da gizlice yaşamaya devam etti.


Kesire Öcalan'ın şimdilerde Hollanda'da yaşadığı ve hala terörist başı Öcalan'ın soyadını taşıdığı belirtildi.

#Terörist
#Abdullah Öcalan
#Kesire Yıldırım

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