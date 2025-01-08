Abdullah Öcalan evli çıktı: İşte 78’de evlendiği karısı

DEM Parti heyetinin İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti sonrası terörist başının "ev hapsi ve evlenme talebi" iddiaları konuşulurken terörist başı Öcalan'ın evli olduğu ortaya çıktı. İşte 1978 yılında Ankara'da evlenen terörist başı Öcalan'ın karısı...
İkinci bir evlilik yapmak istediği iddialarıyla gündeme gelen terörist başı Abdullah Öcalan'ın 24 Mayıs 1978'de Ankara'da evlendiği Kesire Yıldırım'dan (Öcalan) hiç boşanmadığı ortaya çıktı.
Öcalan'ın ilk ve tek karısı
Kesire Öcalan neden kaçtı?
Örgüt içinde bebek katili Öcalan'a olan muhalefeti Kesire'ye önce hapis getirdi. Öcalan'a itiraz edenlerin 'Ajan kişilik' denilerek öldürülmesiyle başlayan gerilim, Kesire Öcalan ve destekçilerinin örgütten ayrılmasıyla sonuçlandı. Kesire Öcalan ile aralarında PKK kurucularının da olduğu bir grup PKK-Vejin adlı örgütü kurdu. Ancak Kesire Öcalan, PKK'dan gelen tehditler nedeniyle örgütün faaliyetlerine son verdi ve Avrupa'da gizlice yaşamaya devam etti.
Kesire Öcalan'ın şimdilerde Hollanda'da yaşadığı ve hala terörist başı Öcalan'ın soyadını taşıdığı belirtildi.