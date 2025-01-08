Abdullah Öcalan evli çıktı: İşte 78’de evlendiği karısı

Tutuklu bulunduğu süreçte vekalet verdiği avukatları aracılığıyla eşine boşanma davası açabilecek olan Öcalan, ilk ve tek karısı Kesire'den boşanmadı. Ortaya çıkan kayıtlara göre Öcalan çiftinin "Boşanma Tarihi" ve "Ölüm Tarihi" haneleri hala boş görünüyor. Yani resmi olarak Abdullah Öcalan ve Kesire Öcalan (Yıldırım) hâlâ evli.