ABD’ye en açık cevap

Türkiye için açık bir beka tehdidi haline gelen ABD’nin son dönemde artan şantaj ve baskılarına en net cevaplar devletin tepe noktasından verildi. İşte PKK destekçisi Washington’un iddialarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adrese teslim mesajları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam sessizliğini bozup AK Parti grubunu toplayarak sürpriz bir toplantı gerçekleştirdi. Basına açık düzenlenen oturumda Erdoğan, açık-kapalı ifadelerle ABD’ye pek çok mesaj verdi. Türkiye’nin çeşitli başlıklardaki görüşünü net bir şekilde kayda geçiren Erdoğan, birçok bakımdan tarihi bir konuşmaya imza attı. ABD’den gelen tehdit ve şantaj yüklü skandal mesajlara Erdoğan’ın adrese teslim cevaplarını şöyle özetlemek mümkün:

‘S-400 ALACAĞIZ’ DEĞİL, ALDIK

ABD: Rusya’dan S-400 almayın.

ERDOĞAN: Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Bunun için birilerine mi soracağım? Tabii ki biz burada böyle bir savunma sistemi için Amerika’dan istedik mi, istedik. Sen verdin mi? Hayır, vermedin. Ne dedin? ‘Kongre müsaade etmiyor.’

F-35’İN HESABINI SİZE SORARIZ

ABD: Türkiye, F-35 ortaklığından çıkarılacak.

ERDOĞAN: Türkiye F-35 uçaklarının sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır. F-35 projesinden hiçbir akılcı ve haklı dayanağı olmayan gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız. Ve şu anda ben yine arkadaşlarıma da gerekli görevleri verdim, onlar da muhataplarıyla görüşmeleri yapıyorlar.

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AKDENİZ’DE SAVAŞSA SAVAŞ!

ABD: Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’de faaliyet göstermesinden kaygı duyuyoruz.

ERDOĞAN: Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda tüm seçenekler masamızda olmaya devam edecektir. Kimse de bize niye bunu şöyle yaptınız, bunu niye böyle yaptınız diyemez. Adama sorarlar, senin burada ne işin var ya, öyle mi? Biz garantör ülkeyiz ve garantör ülke olarak da biz oradaki bütün münhasır ekonomik bölgelerde haklarımız nelerse bu hakları sonuna kadar koruyacağız ve oradaki Türk kardeşlerimizin haklarını da kimseye yedirtmeyeceğiz, kusura bakmasınlar.

FIRAT’A BİR GECE ANSIZIN

ABD: Fırat’ın doğusundan uzak durun.

ERDOĞAN: Terör örgütlerinin arkasında neler var? İşte Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye, PYD’ye, PKK’nın bunlar uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız. On binlerce TIR’la buraya silah, mühimmat, her şeyi gönderdiler mi? Gönderdiler. Suriye’de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak, Fırat’ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz.

EKONOMİK PRANGAYI PARÇALARIZ

ABD: Türkiye’nin ekonomisi mahvederiz.

ERDOĞAN: Türkiye’ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde kan kusup kızılcık şerbeti içtik diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin ta kendisiyiz. Bugün ayağımıza vurulmaya çalışılan ekonomik prangaları da inşallah en kısa sürede parçalayıp atacağız.

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HER NUMARANIN FARKINDAYIZ

ABD: YSK’nın İstanbul seçimlerini tekrarlanması yönündeki sıradışı kararı not ettik.

ERDOĞAN: Siyasi istikrarsızlık oluşturmak için çevrilen numaraların hepsinin de farkındayız ve bu tuzağa asla düşmeyeceğiz. Siyasi ve askeri bunca meselenin alışılmış müttefiklik ilişkilerine, diplomatik teamüllere, karşılıklı çıkar ilişkilerine rağmen üst üste bindirilmesinin bilinçli bir politika olduğunu da biliyoruz.