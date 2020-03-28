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İSTANBUL

Aç ve susuz bıraktılar: İBB vatandaşın talebini yerine getirmiyor

Mehmetçiğinden gencine, belediyelerden valiliklere tüm Türkiye evden çıkamayan yaşlılar için seferber oldu. İstanbul’da sistemin işleyip işlemediğini takip ettik. İBB 65 yaş üstü vatandaşın talebini aldı ancak yerine getirmedi. Beşiktaş Belediyesi görevlisi “Siz alamıyor musunuz” deyip kaymakamlığa yönlendirdi. Küçükçekmece Belediyesi ise evinde yalnız yaşayan yaşlı teyzeyi aç ve susuz bıraktı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Kovid-19 salgını sebebiyle evine kapanan yaşlılara yapılan yardımlar Türk basını ve sosyal medyanın ana gündemi oldu. Hemen her belediye yaşlılara evde hizmet verdiğini göstermek için kısa videolar paylaştı. Yeni Şafak olarak biz de İstanbul’da sistemin işleyip işlemediğini test ettik. 65 yaş üstü 3 vatandaşın CHP’li 3 belediyeden istediği yardım ve aldıkları cevaba şahit olduk. Bayrampaşa’da ikamet eden 65 yaş üstü bir vatandaş, sık sık “İleri yaştakiler sokağa çıkmasın” uyarısı yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 numaralı hattını arayarak ekmek ve su ihtiyacı olduğunu belirterek yardım istedi. Hattaki görevli yaşlı vatandaşın talebi ve adres bilgilerini aldı. ALO 153 görevlisi kısa süre içinde talebin karşılanacağını belirtmesine rağmen ne ekmek, ne de su getiren oldu.

SİZ ALAMIYOR MUSUNUZ?

Beşiktaş Belediyesi’nde ise daha ilginç bir durumla karşılaştık. 70 yaş üstü çift adına torunu belediyenin çağrı hattını aradı. Kimseye ulaşamayınca, Beşiktaş Belediyesi’nin Zincirlikuyu’daki yerleşkesine ait telefonu çevirdi. Görevliye evden çıkamayan dede ve ninesinin su ve ekmeğe ihtiyacı olduğunu söyleyen kişi, görevlinin “Siz alamıyor musunuz” cevabına muhattap kaldı. Kendisinin kronik rahatsızlığı bulunduğunu, bunun için belediyeyi aradığını söyleyen vatandaş, belediyenin böyle bir hizmeti olmadığı cevabını aldı. Hattaki görevli talebin Kaymakamlığa iletileceğini söyledi. 1 gün sonra kapıyı çalan iki zabıta görevlisi, kendilerini Kaymakamlığın görevlendirdiğini belirterek ihtiyaç listesini öğrenip gereğini yaptı.

NE GELEN OLDU, NE GİDEN!

Küçükçekmece’de de yalnız yaşayan 71 yaşındaki bir teyzenin talebini belediyenin çağrı merkezine biz ilettik. Çağrı merkezindeki görevliye Atatürk Mahallesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan 71 yaşındaki bir teyzenin market alışverişi ve sıcak yemek ihtiyacı olduğunu belirttik. Çağrı merkezindeki yetkili, teyzemizin adresini ve iletişim bilgilerini alarak sosyal destek merkezine kayıt açıldığını ve sahadaki belediye ekiplerine bildirildiğini söyledi. Yetkili, yapılacak araştırmanın ardından mesai saatleri içerisinde teyzeye sıcak yemek götürüleceğini ve market alışverişinin yapılacağını bildirdi. Dün sabah saat 10.00’da aradığımız teyzemiz, Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin ne sıcak yemek getirdiğini, ne de market alışverişi için kapısını çaldığını söyledi.

Eve sıcak yemek

  • İstanbul’daki bazı ilçe belediyeleri sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamazken, bazıları ise evlere günlük sıcak yemek dağıtıyor. Çekmeköy, Üsküdar, Kağıthane, Beyoğlu, Beylikdüzü, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu, Beykoz, Sancaktepe, Pendik, Kadıköy, Avcılar, Güngören, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Şile, Ataşehir ve Bakırköy Belediyelerinde kurulan özel ekipler, belirlenen adreslere yemek servisi yapıyor. Belediye bünyesindeki aşevleri ve hijyenik ortamlarda pişirilen yemekler, bazı ilçelerde iki öğün olmak üzere her gün binlerce eve ulaştırılıyor.

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