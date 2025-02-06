Acılar hâlâ taze: Asrın felaketinin ikinci yılı

Tarih 6 Şubat 2023'ü ve saatler 4.17'yi gösterdiğinde Türkiye'de zaman bir kez daha durdu.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ikinci yılına girilen bugün de yaşanan acılar hâlâ zihinlerde ve kalplerdeki yerini koruyor.

Deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Devletin tüm kademeleriyle anında harekete geçtiği felaketin ardından Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi.

93 ülkeden arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye gelerek deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

Deprem o kadar şiddetliydi ki Kahramanmaraş'ta Çiğli Köyü 6.5 metre, Değirmenkaya Köyü 6 metre kaydı.

Asrın Felaketinin ardından devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya başladı.

Anında tüm birimleriyle sahaya inen devletin kurduğu 350 çadırkent, 645 bin çadır 2.5 milyon kişiye yuva oldu.

Deprem bölgesinde 414 konteyner kent kuruldu. 215 bin 188 konteynere 690 bin 644 afetzede yerleşti.

Felaketin üzerinden 18 gün geçmişken kalıcı konutlar için ilk temel atıldı, 80 gün sonra köy evleri teslim edildi.

Felaketin yaralarını sarmak adına hayata geçirilen ve tüm Türkiye'nin birlik olduğu Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon TL toplandı. Bu rakamın 79 milyar 263 milyon TL'si harcandı.

Depremzedelere yönelik kira, taşınma yardımı, destek ve yakını vefat edene yardım ödemesi kapsamında 43 milyar lira nakdi yardım yapıldı.

Felaketin ardından iş dünyasına yönelik de bazı uygulamalar hayata geçirildi.

Depremden etkilenen işletme sahiplerinin KOSGEB 2023 borçları silindi.