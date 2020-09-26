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Adalet Bakanı Gül duyurdu: Bahçelievler'deki gasp ve garp olayında saldırganları serbest bırakan hakimlere inceleme

İstanbul Bahçelievler'de dört kişi bir restoran sahibini araç alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra öldüresiye dövmüş, ardından 7 metre yükseklikten dereye atmıştı. Restoran sahibi ağır yaralanırken, şüpheliler yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Büyük tepki toplayan karar sonrası Adalet Bakanı Abdullah Gül, olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin hakimlikçe serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Saldırganlar, restoran sahibini önce gasp etmeye çalışmış, ardından darp edip, 7 metre yüksekten dere yatağına atmıştı.
Saldırganlar, restoran sahibini önce gasp etmeye çalışmış, ardından darp edip, 7 metre yüksekten dere yatağına atmıştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, Bahçelievler'de restoran sahibinin dövülerek 7 metre yükseklikten dereye atılması olayının şüphelisi 4 kişinin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, "İstanbul Bahçelievler’deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul’a inceleme izni verdim. Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK'nın görevidir" dedi.

Gasp etmeye çalıştıkları adamı 4 kişi birden darp edip 7 metre yükseklikten dereye attılar
OYNAT 00:51
Gasp etmeye çalıştıkları adamı 4 kişi birden darp edip 7 metre yükseklikten dereye attılar
Bahçelievler'de 4 kişi gasp etmeye çalıştıkları restoran sahibini önce darp etti. Ardından 7 metre yüksekten dere yatağına attı. Gasp ve darp anı da kameraya yansıdı. Ağır yaralanan restoran sahibinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler için tekrar yakalama kararı çıkarıldığı ve şahıslardan birinin askerde olduğu, üçünün ise arandığı öğrenildi. Gasp anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dehşet anları: Dövüp yedi metre yükseklikten aşağıya attılar
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İstanbul'da dehşet anları: Dövüp yedi metre yükseklikten aşağıya attılar

"Olayın incelenmesi incelemesini süratle yerine getirecektir"


Bakan Gül, olayda yargı kararının yargısal denetiminin elbette kendi mekanizması içinde yürüyeceğini belirterek, "HSK denetimi bu mekanizmanın dışındadır. Kurul, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük kurallarının kurumsal teminatı olarak bu çerçevede disiplin incelemesini süratle yerine getirecektir. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır. O kapıdan giren her bir mağdur, her bir vatandaşımız adalet terazisinin yüreğine vereceği hak, hukuk ve vicdan duygusunu hissederek bu kapıdan ayrılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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