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POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur

Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur" açıklamasın bulundu.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başlıkları;

Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur.

(Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez.

(AİHM'in, Ermenistan’ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır.

(AYM) Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur.

Ayrıntılar geliyor...

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