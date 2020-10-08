Adalet Bakanı Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başlıkları;

Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur.

(Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez.

(AİHM'in, Ermenistan’ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır.

(AYM) Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur.

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GÜNDEM Adalet Bakanı Gül'den Halil Sezai yorumu: Büyük bir vandallıktır

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