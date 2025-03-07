Adalet Bakanı Tunç Bartın'da cenaze törenine katıldı

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Erdoğan için yaklaşık 20 yıl görev yaptığı Hasankadı Belediyesi önünde tören düzenlendi. Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Erdoğan'ın cenazesi, Hasankadı Merkez Camisi'ne getirildi.