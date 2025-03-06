Bakan Tunç: Noter yardımcılığı müessesesine geçeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Ulusal Staj Programı kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin avukatlık büroları, noterlikler, ara buluculuk büroları ve merkezlerinde staj yapabilmelerine dair iş birliği protokolü imza törenine katıldı.





Bakan Tunç, gençlerin kariyer yolculuklarını desteklemeyi, hukuk eğitiminin kalitesini artırmayı, adalet sisteminin geleceğini daha sağlam temellere oturtmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu adım, genç hukukçularımızı mesleğe daha donanımlı ve yetkin şekilde hazırlamak adına büyük bir önem taşıyor. Bu önemli protokolün hayata geçmesinde emeği olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimize, Türkiye Barolar Birliği'ne, Türkiye Noterler Birliği'ne ve Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri platformuna (TÜRAMEP) teşekkür ediyor; protokolün genç hukukçularımıza, hukuk camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'GENÇLER FIRSATLAR ARASINDA SEÇİM YAPACAK'

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen Ulusal Staj Programı sayesinde, gençlerin liyakat ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında kariyer olanaklarından faydalanabildiğini söyleyen Tunç, "Programda, her gencimiz sahip olduğu yetkinliklere göre en doğru ve adil şekilde değerlendirilerek işverenlerle buluşturulmakta. İşverenlerse öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeksizin yalnızca yeterlilik puanlarını esas alarak tekliflerini sunmaktadır. Böylece gençlerimiz artık teklif bekleyen değil, kendilerine gelen fırsatlar arasından seçim yapabilen, kariyerlerini bilinçli şekilde yönlendiren bir konumda yer almaktır" dedi.

'2 BİN 500'E YAKIN HUKUKÇU, NOTER YARDIMCISI OLARAK HİZMET VERECEK'

Bakan Tunç, noter yardımcılığı müessesesinin hayata geçirileceğini belirterek, "Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesine geçmeyi düşünüyoruz. Noterlerimizin yanında hukuk fakültesi mezunu bir noter yardımcısı olması noterlik hizmetlerindeki kaliteyi artıracağı gibi hukuk fakültesi mezunlarımızın da özellikle o alanda çalışma imkanını sağlayacağız. Yaklaşık 2 bin 500'e yakın noterimiz var, Türkiye genelinde. 2 bin 500'e yakın hukukçumuz da orada istihdam edilmiş olacak. İstihdam edilirken de tabii ki noterlik mesleğine hukukçular olarak katkı sağlamış olacaklar" dedi.





Bugün imzalanan protokolün, geleceğin hukukçularını yetiştirme yolunda atılmış güçlü bir adım olduğunu söyleyen Tunç, "Protokol hukuk eğitiminin niteliğini artıracak, gençlerimizin mesleki ve ahlaki donanımını güçlendirecek, ülkemizin hukuk sistemini daha da sağlam bir zemine oturtacaktır. Adaletin tesisinde en büyük rolü oynayacak olan ve 'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda adaletin yüzyılı yapacak genç hukukçularımızın hakkın yanında hukukun ışığında yürümelerini sağlamak hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.



