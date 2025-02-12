Bakan Tunç: CHP'nin şaibeli kurultayı siyasi partiler kanununa göre suç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'ye yönelik 'şaibeli kurultay' ve başlatılan soruşturmayla ilgili konuştu. Bakan Tunç, iddiaların siyasi partiler kanununa göre suç olduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında CHP'ye yönelik 'şaibeli kurultay' iddiaları ve başlatılan soruşturma hakkında konuştu.
"Suç teşkil ediyor"
Eylem Tok ve oğlu için iade kararı
"Yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır’a gitmişlerdi, ordan ABD’ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı.
Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir karar… Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur. Bu süreci başından beri yakından takip ettik.
Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu… Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD’deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim.
CHP kurultayı ile ilgili iddialar
CHP’nin kurultayıyla ilgili olarak, kurultay sonrasında bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Bursa’da bir başvuru söz konusu olunca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara’ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı ocak ayında başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programındaki ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu. Sayın Hamzaçebi’nin de bir beyanatı oldu. Şaibe tartışmalarıyla ilgili mevcut yönetimin susmasını eleştirdiler. Bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler.
"Somut delil varsa soruşturma devam eder"
112'nci madde neyi kapsıyor?
Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi oylamaya hile karıştırılmasıyla ilgili bir madde… 112’nci madde, ön seçimler ile siyasi parti kongreleri için yapılan oylamalarla her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamalarının sayımına hile karıştıranların 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacağına yönelik hükmüne amir.
Bu suçu işleyenlerle ilgili somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresiyle ilgili süreç, kongre iptalinin gerekip gerekmediğine dair ayrı bir yargılama gerektirir.
İmamoğlu’na yönelik soruşturmalar
Yargıya yönelik maalesef yakışıksız sözler… “Yargı sopası” dedi dün Sayın Özel. Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar yargı tacizi diyor, aslında yargıya taciz var. Bu soruşturmalar neticesinde bir suç var mı, yargı ne karar verecek, buna tarafsız yargı karar verecek.
İBB Başkanı hakkında devam eden birkaç soruşturma ve dava var. Bu davalarla ilgili yargı süreçlerini etkilemeye yönelik tehditkar ifadeler kullanırsanız bu doğru olmaz. “Seyyar giyotin” gibi yakışıksız bir ifadenin cumhuriyet başsavcısına karşı kullanıldığında orada yargının susmasını bekleyemezsiniz. Bu ifadeler sorunlu.
YSK üyelerine yönelik “ahmak” dediğine yönelik iddia… İstinaf süreci devam ediyor. Uzun süre dezenformasyon yaptılar. Davaya bakan hakim sürgün edildi dediler. Halbuki; o davada tayini çıkan hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulundular. Böyle bir dezenformasyon içerisine girdiler.
Bırakalım yargı kendi işini yapsın. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır."