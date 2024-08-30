Adalet Bakanı Tunç'tan 'sahte diploma hazırlayan Suriyeliler bakanlıkta işe alındı' iddialarına yalanlama: Soruşturma başlatıldı

Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından ilk kez açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğüne vurgu yaptı. Bakan Tunç, Türk yargısına güvenilmesi gerektiğini belirterek, adaletin sağlanması için gerekli tüm adımların atıldığını ifade etti. Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi konusunda da açıklamalarda bulunan Tunç "Hukukun üstünlüğünü esas alacak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemini tesis edecek bir reform belgesi. Köklü bir reform geliyor bu konuda." dedi.