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Adalet Bakanı Tunç'tan 'sahte diploma hazırlayan Suriyeliler bakanlıkta işe alındı' iddialarına yalanlama: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hüküm giyen iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi ve gerçeğe aykırı paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

23:47 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 23:50 - 30/08/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından, "sahte diploma hazırlamaktan hükümlü 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" yönünde yapılan açıklamaların, gerçek dışı ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirtti.

"Bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır"

Bahse konu kişilerden Z.B'nin sabıkasının olmadığını, bu kişinin vatandaşlık aldıktan sonra 2024'te Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer aldığını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığının personeli de değildir. Diğer şahıs B.H. hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."



#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanı
#Suriyeli
27 dakika önce
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