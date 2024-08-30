Adalet Bakanı Tunç'tan 'sahte diploma hazırlayan Suriyeliler bakanlıkta işe alındı' iddialarına yalanlama: Soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından, "sahte diploma hazırlamaktan hükümlü 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" yönünde yapılan açıklamaların, gerçek dışı ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirtti.
"Bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır"
Bahse konu kişilerden Z.B'nin sabıkasının olmadığını, bu kişinin vatandaşlık aldıktan sonra 2024'te Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer aldığını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı: