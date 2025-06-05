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Tanıştıkları huzurevinde nikah masasına oturdular

Tanıştıkları huzurevinde nikah masasına oturdular

01:055/06/2025, Perşembe
DHA
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Mustafa ve Semra çifti, huzurevi sakinleriyle birlikte müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
Mustafa ve Semra çifti, huzurevi sakinleriyle birlikte müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Adana'daki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde tanışan 75 yaşındaki Sultan Semra Derse ve 65 yaşındaki Mustafa Demirbaş, hayatlarını birleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen törende çiftin nikahını İl Müftüsü kıyarken, Adana Valisi ve birçok davetli şahitlik etti. “Evet” diyerek mutluluğa adım atan çift, ilk danslarını huzurevi sakinleriyle birlikte yaptı. Nikah sonrası neşe ve sevgi dolu anlar, yaşlı gönüllere umut oldu.

Adana'da huzurevinde tanışan Sultan Semra Derse (75) ve Mustafa Demirbaş (65), düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

Çukurova ilçesinde bulunan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde tanışan Mustafa Demirbaş ve Sultan Semra Derse'nin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Birlikteliklerini resmileştirmek isteyen Demirbaş ve Derse, evlenmek için başvuruda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün desteğiyle huzurevinde nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahını İl Müftüsü Mehmet Taşcı kıyarken, şahitliklerini ise Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın ile huzurevi sakini Neriman Aşarsoylu yaptı.

Törende ‘evet' diyerek mutluluğa adım atan çiftin nikah cüzdanını Vali Köşger, Sultan Semra Derse'ye takdim etti. Nikah sonrası ilk danslarını eden Mustafa ve Semra çifti, huzurevi sakinleriyle birlikte müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.



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