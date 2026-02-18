Feke Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, tedbir amaçlı 19 Şubat’ta taşımalı eğitim kapsamında okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Öğrencilerin can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilen açıklamada, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.