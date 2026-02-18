Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'nın bir ilçesinde okullar yarın da tatil

Adana'nın bir ilçesinde okullar yarın da tatil

21:1318/02/2026, Çarşamba
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adana’nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Adana’nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Adana’nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Feke Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, tedbir amaçlı 19 Şubat’ta taşımalı eğitim kapsamında okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Öğrencilerin can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilen açıklamada, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan ilçede taşımalı eğitime bugün de ara verilmişti.

#adana
#feke
#okul tatili
#taşımalı eğitim
#şiddetli yağış
#eğitime ara
#hava koşulları
#feke kaymakamlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır TOKİ kura tarihi açıklandı: 12 bin 165 konut için geri sayım