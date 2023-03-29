Adaylara puanlı mülâkat

AK Parti, aday adayları için temayül yoklamasından sonrasında, deneyimli isimlerden kurulu 14 ayrı komisyon marifetiyle vekil adaylarını dün mülâkata almaya başladı. 1 Nisan’a kadar sürecek mülâkat süreci nedeniyle Genel Merkez’de trafik yoğunlaştı.

NE TÜR PROJELERİN VAR?

Çiçeği burnunda aday adayları 10’ar kişilik gruplar halinde komisyonun bulunduğu kata çıkıyor. Mülâkat süresinin adaydan adaya 3 -12 dakika arasında değiştiği öğrenildi. Adayın ilçe, il veya belediye başkanı olması durumunda uzun sürdüğü belirtiliyor. Adaylara özellikle aday oldukları bölgenin sosyo-ekonomik ve demagojik yapısı hakkında sorular yöneltildi. Adaylara özgeçmişlerinin yanı sıra, “Aday olduğun il ile ilgili ne tür projelerin var?”, “Herhangi bir sivil toplum örgütüne üye misin?”, “Bölgende seni tanırlar mı?”, “İddialı mısın?” gibi sorular sorulduğu öğrenildi. Tam gün süren mülâkatlara iftardan sonra da devam ediliyor.

DAVAYA BAĞLILIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Komisyon başkanları ve üyeleri kendi takdirindeki soruları aday adaylarına yöneltiyor. AK Parti Genel Merkezi mülâkatlar için standart sorular belirlemedi. Aday adaylarına puan verirken belirli kriterlere de dikkat ediliyor. Adayın teşkilatçılık yeteneği, davaya bağlılığı, hikâyesi, yaptıkları, görevleri, diksiyon ve beden dili değerlendiriliyor. Komisyonlarda elemeden ziyade puanlama sisteminin uygulanacağı bildirildi.

TÜM LİSTE ERDOĞAN’A

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, milletvekili aday adayı olarak başvuran 6 bin 25 kişilik bütün listeyi görmek istediği de öğrenildi. AK Parti aday listelerine Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyon son şeklini verecek.

Afet bölgesinden 1042 başvuru

AK Parti, 14 Mayıs milletvekili seçimleri için afet bölgesinden 1042 başvuru aldı. Deprem bölgesinden ise en fazla başvuru Şanlıurfa’dan geldi. Bu şehirden 289 kişi AK Parti adayı olabilmek için sıraya girdi. Diğer illerden AK Parti’ye aday adaylık başvurularında tablo şöyle: Adana 84, Gaziantep 88, Adıyaman 123, Diyarbakır 77, Elazığ 59, Kahramanmaraş 124, Malatya 78, Kilis16, Osmaniye 32 ve Hatay 72.

Azerbaycan’daki konsolosluklarda seçim mesaisi

Türkiye'nin Azerbaycan'daki konsoloslukları seçim nedeniyle hafta sonu da çalışacak. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, yurt dışı seçmen kütüğünün 20 Mart'ta askıya çıktığını ve 2 Nisan'a kadar askıda kalacağını belirterek “Konsolosluklarımız 1 ve 2 Nisan tarihlerinde, yani bu cumartesi ve pazar günü de açık olacaktır. Vatandaşlarımızın seçmen kütüklerini kontrol etmelerini arzu ediyoruz. Azerbaycan'da yaşayan vatandaşlarımızın eğer adresleri Türkiye'de görünüyorsa konsolosluklarımıza gelerek adreslerini güncellemeleri ve konsolosluk çevrelerine aldırmalarını talep ediyoruz” dedi.







