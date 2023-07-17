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Adaysan açıktan söyle

CHP’de değişim isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ikinci isimler kanalıyla da parti içinde nabız tuttuğu belirtiliyor.

Mehmet Güney
04:00 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu.

CHP’de değişim safında yer alan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın, eski liderler, delegeler, ulusalcı kanat ve teşkilat başkanları ile görüşmelerinin bu kapsamda gerçekleştiği ileri sürüldü. Genel merkez ise temaslara tepkili. CHP’de ayrışma parti genel merkezinden sonra Meclis yönetimine sıçradı. Günaydın’ın temaslarını İmamoğlu’na yönelik yaptığı değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar duruma tepkilerini “CHP’nin çıkarları için kurultaya kadar yapılacak her hamlenin parti içinde kötü sonuçları olur. Bir ismin adaylık durumu varsa parti içinde kulis değil açıktan söylenmeli” tepkisini gösteriyor.



#Ekrem İmamoğlu
#Siyaset
#CHP
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