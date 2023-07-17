Adaysan açıktan söyle

CHP’de değişim safında yer alan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın, eski liderler, delegeler, ulusalcı kanat ve teşkilat başkanları ile görüşmelerinin bu kapsamda gerçekleştiği ileri sürüldü. Genel merkez ise temaslara tepkili. CHP’de ayrışma parti genel merkezinden sonra Meclis yönetimine sıçradı. Günaydın’ın temaslarını İmamoğlu’na yönelik yaptığı değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar duruma tepkilerini “CHP’nin çıkarları için kurultaya kadar yapılacak her hamlenin parti içinde kötü sonuçları olur. Bir ismin adaylık durumu varsa parti içinde kulis değil açıktan söylenmeli” tepkisini gösteriyor.