Af değil infaz düzenlemesi

Anayasa Mahkemesi, (AYM) CHP’nin yargıya taşıdığı ve 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz yasasının şekil yönünden iptal talebini reddettiği kararın gerekçesini açıkladı.

AYKIRILIK YOK

Gerekçede, düzenlemenin genel ya da özel af niteliği taşımadığı kaydedildi. Kuralların, cezanın miktarında veya niteliğinde dolayısıyla cezada bir değişiklik yaratmadığı, cezanın infaz biçimine ilişkin olduğu belirtildi. Modern ceza ve infaz hukukunda artık cezanın tek tip olarak ceza infaz kurumlarında infaz edilmesi dışında ‘cezanın konutta infaz edilmesi’ gibi uygulamalara da işaret edilen kararda, şöyle denildi: “Dava konusu kurallarda denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme kurumlarından yararlanmak suretiyle hükümlülerin ceza infaz kurumundan, önceki kanuni düzenlemelere nazaran, daha erken tahliye edilmesi ve cezanın kalan kısmının ceza infaz kurumu dışında infaz edilmesi öngörülmektedir.

GÜNDEM AYM’nin yapısı değişmeli

Tüm bu hususlar çerçevesinde hükümlünün çektirilmesi gereken toplam ceza miktarında bir değişikliğe neden olmayan geçici 6. maddenin cezanın kapsamına ilişkin bir düzenleme olmayıp cezanın infaz usulüne yönelik hükümler öngördüğü anlaşılmıştır. Anılan nedenlerle geçici 6. maddenin öngördüğü kurumun af niteliğinde olmadığı, bu itibarla söz konusu maddenin değiştirilmesini öngören kanunun toplantı ve karar yeter sayısı bakımından Anayasa’nın 96. maddesine tabi olduğu görülmüştür. Anayasa’da öngörülen çoğunlukla yapılan kanun, Anayasa’nın 96. maddesine aykırı değildir.”

BAŞKAN DAHİL 7 İSİM MUHALİF KALDI

Söz konusu karara AYM Başkanı Zühtü Arslan dahil 7 isim muhalif kaldı. Başkan Arslan, muhalefet şerhinde, kanunun geçici 6. maddesinin af niteliğinde olduğunu, af niteliğinde olan bir düzenlemenin içinde bulunduğu kanunun bir bütün olarak Anayasanın 87. maddesi uyarınca 5’te 3 çoğunlukla kabul edilmesi gerektiğini kaydederek, söz konusu kanunun ve geçici 6. maddesinin şekil yönünden Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti.