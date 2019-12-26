AFAD'tan Kanal İstanbul açıklaması: Deprem riskleri doğru değil

AFAD Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yapılan yaplaşımda, AFAD, "Kanal İstanbul Projesi’nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlamak gereği duymuştur. Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir." denildi.

AFAD, Kanal İstanbul Projesi’nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlamak gereği duymuştur.



“Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir.”https://t.co/GBv66OM85J pic.twitter.com/auxCcC5oNF — AFAD (@AFADBaskanlik) 26 Aralık 2019