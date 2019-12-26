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İSTANBUL

AFAD'tan Kanal İstanbul açıklaması: Deprem riskleri doğru değil

Kanal İstanbul Projesi'nin deprem tehlikesi oluşturduğu iddiaları üzerine açıklama yapan AFAD, "Kanal İstanbul Projesi’nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlamak gereği duyulmuştur. 'Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AFAD Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yapılan yaplaşımda, AFAD, "Kanal İstanbul Projesi’nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlamak gereği duymuştur. Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir." denildi.

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