Afet sonrası 3 barajda onarım

Atatürk Barajı’nın dört defa kontrol edildiğini ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ifade eden Alp, 20 Şubat’ta Hatay’da meydana gelen depremlerin ardından Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarının yeniden incelendiğini ve ‘barajlarda acil müdahale gerektirecek herhangi bir risk unsuruna rastlamadığını’ kaydetti. Deprem bölgesinde, 30’u gölet olmak üzere, toplam 140 barajın yer aldığını belirten Alp, Osmaniye’deki Arıklıkaş, Malatya’daki Sultansuyu ile Kahramanmaraş’taki Kartalkaya barajlarında çalışma yapacaklarının bilgisini paylaştı. Alp, “Diğer barajlarımızda ufak tefek hasarlar var, ufak çatlaklar. Barajlarımız önemli bir sınav verdi” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay, Bakanlığın yürüttüğü İZCİ programı sayesinde bütün çadır ve konteyner kentlerden verileri toplandığını bildirerek, “Nerede bir sinyal artışı varsa oraya odaklanıyoruz ve o bölgede salgın başlamadan direkt müdahale ediyoruz. Birçok konu gündeme geliyor ama salgınla ilgili bir sıkıntımız yok” dedi. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar ise sahra hastanelerinde 590 bin 468 hastanın tedavi edildiğini, 51 bin 642 yaralının ise diğer illerde bulunan hastanelere nakledildiğini söyledi. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İncesöz de “102 yıkım, 27 orta ve ağır hasar, 46 hafif hasar, 47 hasarsız olmak üzere 122 tespitte bulunduk. Bunların yaklaşık 45,3 milyar TL onarım ve yeniden yapım maliyeti oluşturması bekleniyor” açıklamasında bulundu.