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Gündem Afganistana yardım malzemesi taşıyan İyilik Treninin dördüncüsü törenle gönderildi
ANKARA

Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni'nin dördüncüsü törenle gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan dördüncü "İyilik Treni" törenle Ankara'dan Afganistan'a doğru yola çıktı.

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Haber Merkezi AA
Afganistana yardım malzemesi taşıyan İyilik Treninin dördüncüsü törenle gönderildi
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni'nin dördüncüsü törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen 25 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen "Afganistan İyilik Treni Projesi" kapsamında beslenme, giyinme ve sağlık malzemesi taşıyan dördüncü iyilik seferlerinin ilk treni için tarihi Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dördüncü İyilik Treni seferlerinin üç trenle devam edeceğini ve 1478 ton yardım malzemesini Afganistan'a ulaştıracağını söyledi.

Afganistan'ın uzun süre boyunca savaş, iç karışıklık, kuraklık, açlık ve sefalet yaşadığını belirten Çataklı, "Afganistan gönül coğrafyamızın bir parçası. 3,5 milyon insan yerinden edilmiş durumda, 25 milyona yakın insan da temel insani yardıma muhtaç. Temel gıdaya erişimi sıkıntılı 13,5 milyon civarında da çocuk var." dedi.

Çataklı, Türk milletinin tarihin her döneminde mazlumların yanında durduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken dinine ve mezhebine bakmadı. Gözünün, saçının ve teninin rengine bakmadı. Hangi coğrafyada olduğuna bakmadı. Biz atalarımızdan bu anlayışı miras aldık. Bugün o anlayışı sürdürüyoruz ve inşallah bu emaneti evlatlarımıza aktaracağız."

"Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak"

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Türkiye'nin, Ukrayna, Afganistan ve Lübnan gibi ülkelerde zorluk yaşayan insanlara yardım elini uzattığını vurgulayarak, "Tren seferlerimiz ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak. Bu anlamda da çok değerli, çok kıymetli bir yardım trenini uğurlamış olacağız." diye konuştu.

Sezer, "Başı hayır olan işin, sonu da hayır olur. Hayır için bir arada bulunuyoruz. Dolayısıyla bütün zorlukların bu çerçevede kolaylaştığını da hep beraber müşahede etmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, ocak ve şubat aylarında 3 sefer halinde, yedi trenle toplam 2 bin 663 ton insani yardım malzemesinin Afganistan'a ulaştırılmasını sağlayan İyilik Treni Projesinin dördüncü seferinin ilk treni Afganistan'a uğurlandı.

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Türkiye'den Afganistan Geçici Hükümetine çağrı: Kız çocuklarının eğitimine izin verin

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?
FOTOĞRAF 7
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Ukrayna'daki savaş 4'üncü haftasında... Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu hala başkent Kiev'i düşürebilmiş değil. Batı merkezli istihbarat raporları Rus ordusunun beklediğinin çok üzerinde kayıplar verdiği ve hedeflerinin gerisinde kaldığı yönünde. Haliyle akıllarda tek bir soru var; Şimdi ne olacak? Pek çok uzman Ukrayna'nın Rusya için yeni bir Afganistan olabileceği görüşünde. 27 Aralık 1979'da Sovyet özel kuvvetleri Kabil'deki önemli binaları ele geçirmiş, büyük zırhlı birlikler sınırı geçerken bir hava indirme birimi de başkent Kabil'in yakınındaki havaalanını ele geçirmişti. Bu hamleler ile başkentte hızla ve kansız bir şekilde kukla bir hükümet kurulmuştu. Ancak Sovyetler'in Afganistan'ı işgali Moskova'ya çok pahalıya mal olmuştu.<br><br>
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ARTIK SOVYET UYDULARI İLE ÇEVRİLİ DEĞİL<br>Ukrayna'nın 1940'ların sonlarında Sovyetleşmeye karşı her türlü direnişi gösterdiğini ancak Stalin'in sert politikaları sonrası Moskova'nın istediğini aldığının altını çizen Almond'a göre durum bugün çok farklı. Zira Ukrayna artık Sovyet uyduları ile çevrili bir ülke değil. Hemen yanı başındaki Polonya üzerinden çok sayıda askeri teçhizat alıyor ve bu sayede Rus ordusuna karşı direnişini sürdürüyor.<br><br>
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'ORDU YENİLSE BİLE GERİLLA SAVAŞI YAŞANABİLİR'<br>Bu da akıllara Soğuk Savaş döneminde ABD'nin Afganistan'a yaptığı yardımları getiriyor. Haliyle pek çok uzman Ukrayna ordunun yenilmesinin zor olacağını, yenilse dahi bunun savaşın sonu olmayacağını belirtiyor. Almond'a göre, burada Putin'in önünde iki seçenek var; ya Rus Ordusu tüm Ukrayna'yı Polonya sınırına kadar istila edecek ya da Ukrayna'nın sadece güney ve doğu yarısını Dinyeper Nehri'ne kadar işgal edecek. Ukrayna ordusunun yenilmesi durumunda bile çatışmaların muhtemelen aylarca, hatta yıllarca sürecek gerilla çatışmasının başlangıcı olabileceği de sıkça dile getirilen iddialar arasında. 'Ukrayna, Afganistan'ın dağlık arazisine sahip değil ama devasa ormanları gerillalar için saklanma yerleri sunuyor' diyen Almond, Rus ordusunun daha şimdiden Afganistan'da verdiği kayıpları akıllara getiren zayiatlar verdiğinin altını çiziyor.<br><br>
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Bugün benzer bir durum Ukrayna'da yaşanıyor. 2003 yılında Irak Savaşı sırasında 101. Hava İndirme Tümeni'ni yöneten ve Afganistan'daki ABD kuvvetlerine komuta eden Emekli General David Petraeus'a göre bu durum şaşırtıcı değil. CNN International'a konuşan Petraeus'a göre, Rus ordusu temel taktik görevleri yerine getirme konusunda açıkça çok düşük standartlara sahip. Rusya'nın henüz birinci ayını tamamlamayan savaşta 6 general kaybetmesinin ise Rus ordusunun içinde kaldığı durumu özetlediği belirtiliyor.<br><br>
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