Afrika’nın geleceği artık güvende

FETÖ, dünyaya nazaran ekonomik açıdan daha az gelişmiş Afrika ülkelerini de boş bırakmadı. Eğitim-öğretim faaliyetleri görünümü altında bu ülkelerde de organize olan örgütün asıl amacı, ülkenin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin edip iş birliği içinde olduğu ülke ve devletlere aktarmaktı.

Örgüt bu amaç doğrultusunda, yapılandığı ülkenin yönetiminde etkin olan iş insanları ve devlet yetkililerinin çocuklarına okullarda sözde eğitim vererek kendi örgütsel ve ideolojik görüşlerini empoze etti.

Ülke yönetimlerinde ileride söz sahibi olacak çocuklar ve gençler, bu okullarda yetiştirilip devlet yönetimine yerleştirilerek örgütün koyduğu hedefler doğrultusunda ülke yönetimleri ve

siyasetin kontrol edilmesi sağlandı.

Bu kapsamda yürütülen örgütsel faaliyetlerin gerek ulusal gerek uluslararası alanda masum gösterilmesi amacıyla Türkçe Olimpiyatları, kurban, zekât ve bağış organizasyonları düzenlendi. Sahte “iyilik hareketi” algısında başarılı olundu. Bu ülkelerde ulaşılan güçle, Türkiye aleyhinde lobicilik faaliyetleri yürütüldü. O ülke idarelerinin Türkiye aleyhinde tavır almaları sağlanmaya çalışıldı.

OKULLARI MAARİF VAKFI DEVRALIYOR

FETÖ okullarının devri için Afrika'daki 26 ülke ile mutabakat zaptı imzalayan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), birçok ülkedeki okulların devrini tamamladı. Vakıf, Afrika'nın tamamında hızla müzakereler yürüterek devir süreçlerini başlattı. Özellikle Mali'deki çalışmalar, vakfın dünyadaki en büyük atılımı oldu. FETÖ bu ülkede 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin imkânlarını sömürerek ve itibarını kullanarak Türkiye karşıtlığı yapmıştı. Örgütün Afrika'daki en büyük okulları Mali'de bulunuyordu. Bu ülkedeki devralma görüşmeleri çok çetin geçti ancak binlerce öğrenciye hizmet veren 20 bina ile 18 okul devralındı. Vakfın Nijer ve Somali'de devraldığı okullar da ilk mezunlarını verdi.

SON DEVİR ZAMBİYA’DAN

En son Türkiye ile Zambiya arasında, FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine yönelik anlaşma imzalandı. 2020 yılında Zambiya hükümetinin el koyduğu ve kayyum tarafından yönetilen okullar, yapılan anlaşmadan sonra 26 Afrika ülkesinde başarıyla devam eden Uluslararası Maarif Okulları ailesine katıldı. Zambiya'nın başkenti Lusaka'daki FETÖ okulunun devrinin imzalandığı törende konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, vakfın birçok ülkedeki gençlere eğitim kurumları aracılığıyla sadece kaliteli eğitim sağlamadığını, bu ülkelerin beşeri sermayesinin kalkınmasına da katkıda bulunduklarını anlattı. Böylece dünyanın birçok bölgesinde Türkiye'ye aşina, Türkçe konuşabilen, Türk kültürü ve geleneğini öğrenen genç nesillerin yetiştiğini belirten Akgün, bu neslin ülkeler arasında temel bir insan köprüsü vazifesi göreceğine dikkat çekti. Akgün, “Maarif Vakfı

52 ülkede 465 eğitim kurumuyla 54 bin öğrenciye eğitim sağlıyor. Zambiya 53’üncü ülke olacak” dedi. Akgün, TMV'nin Afrika'da çok aktif olduğuna işaret ederek, 25 ülkede 20 binin üzerinde öğrenciye eğitim verdiklerini

ifade etti.

AFRİKA’YI EN İYİ ANLAYACAK ÜLKE TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Afrika ziyareti öncesi FETÖ’nün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika ülkeleri olduğunu belirtmiş, aynı şekilde örgütün kanlı ve karanlık yüzünü ilk keşfeden, örgütün tasfiyesine dair adım atan ülkelerin de Afrika kıtasında olduğunu söylemişti. Erdoğan, gösterdikleri çabalar sayesinde pek çok ülkenin FETÖ ile iltisaklı okulları kapatıp Maarif Vakfı’na devrettiğini, Moritanya, Senegal ve Mali’nin bu ülkelerin başında geldiğini kaydeden Erdoğan, çoğu terörle mücadele etmiş veya terör tehdidiyle karşı karşıya bulunan bu ülkeleri en iyi anlayacak, çektikleri acıları en iyi hissedecek ülkenin hiç şüphesiz Türkiye olduğunu vurgulamıştı.

Afrika yapılanmasını o başlattı

FETÖ’nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, yakalanan elebaşları arasında. Tatar, Mayıs 2021’de İstanbul Ümraniye’de bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi. Erzurum 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan Tatar, 2016’dan beri firariydi.

İbrahim Tatar

KONGO’DAKİ YAPILANMAYI BAŞLATTI

2005-2014 yılları arasında FETÖ’nün sözde Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke İmamı olan Tatar, örgütün Kongo’daki yapılanma sürecini başlattı ve ülkede örgüte müzahir Şafak Okulları’nı kurdu. 2014’te tekrar Türkiye’ye dönen Tatar, Şanlıurfa Suruç’ta bir süre öğretmenlik yapmasının ardından İstanbul’a tayin oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Tatar gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’nca ifadesi alınan Tatar, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

DOĞRUDAN İRTİBATLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

“Çocuklarının yabancı dil eğitimleri için yurt dışında bulunduğunu” öne süren Tatar, çıkarıldığı mahkemece “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan tutuklandı.