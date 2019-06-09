Afyon'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak belirlediği deprem, saat 08.45’te meydana geldi.

Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Ağzıkara köyü, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.

#DEPREM

AGZIKARA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) https://t.co/5BErWArPUQ

09.06.2019, 08:45:18 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 5.7 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 9 Haziran 2019

GÜNDEM Sakarya'da deprem