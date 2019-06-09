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AFYONKARAHİSAR

Son dakika: Afyon'da deprem mi oldu - Son depremler - Deprem mi oldu

Afyon'da deprem

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yer sarsıntılarının ardından oluşan çizelge. Fotoğraf: Arşiv.
Yer sarsıntılarının ardından oluşan çizelge. Fotoğraf: Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak belirlediği deprem, saat 08.45’te meydana geldi.

Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Ağzıkara köyü, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.

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