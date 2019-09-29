Gündem Afyonkarahisar emniyetinden uyuşturucuya geçit yok
AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar emniyetinden uyuşturucuya geçit yok

Afyonkarahisar emniyetinden uyuşturucuya geçit yok

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon, kentin çeşitli noktalarında gerçekleşti. Gerçekleşen operasyonlarda 112 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Haber Merkezi IHA
Ele geçirilen ecstasy haplar.
Ele geçirilen ecstasy haplar.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

112 adet ecstasy hap ele geçirildi

  • Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdikleri operasyonda 112 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 şahıs ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ yapmaktan gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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