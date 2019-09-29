Afyonkarahisar emniyetinden uyuşturucuya geçit yok

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
112 adet ecstasy hap ele geçirildi
- Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdikleri operasyonda 112 adet ecstasy hap ele geçirdi.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 şahıs ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ yapmaktan gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.