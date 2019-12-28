Afyonkarahisar'ın kaymaklı ekmek kadayıfı tescillendi

UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'da yöresel lezzetlerin tesciline yönelik çalışmalar devam ediyor. Afyonkarahisar Belediyesi'nin girişimleriyle kısa süre önce coğrafi işaret tescili alınan kaymaklı ekmek kadayıfının tescil belge töreni, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile katılan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan teslim aldı.

HAYAT Afyonkarahisar mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda

"Başvurularımız devam edecek"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i tebrik eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan, kaymaklı ekmek kadayıfının artık Afyonkarahisar'ın patentli bir ürünü olduğunu belirterek, bu patentin hem ülkeye hem de Afyonkarahisar ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlamasını temenni etti. Kaymaklı ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'da sofraların olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Zeybek, "Böylesine önemli bir ürünümüzün patentini almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Afyon mutfağı olarak gerçekten damak zevkine hitap eden birçok ürünümüz var. Bunlardan 8 tanesi sırada bekliyor. İnşallah daha da fazlası için müracaatımız olacak" dedi.

"8 ürünümüz için çalışmalarımız devam ediyor"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Afyonkarahisar'ın son 10 yılda kabuğunu kıran bir il olduğunu belirterek, şunları söyledi: