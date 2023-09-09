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Ağrı Dağı’nın zirvesi eriyor

Küresel ısınma ve sıcaklıklar Ağrı Dağı’nı da etkisi altına aldı. Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesindeki takke buzulu her geçen yıl daha da eriyor. Buzul, 1987’de 8,42 kilometrekare büyüklüğündeyken, 2022’de 4,96 kilometrekareye kadar küçüldü.

04:00 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ağrı Dağı.

Ağrı Dağı.

Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesini kaplayan “takke buzulu”nda, küresel ısınma ve sıcak havanın etkisiyle küçülme yaşanıyor. Yılın her dönemi çok sayıda yerli ve yabancı dağcıyı ağırlayan 5137 rakımlı Ağrı Dağı’nın zirvesini çevreleyen takke buzulu, küresel ısınma, iklim değişikliği ve sıcak havaların etkisiyle eriyor. Erime nedeniyle zirvede hem sarkıtı andıran şekiller oluşuyor hem de zaman zaman dağ eteklerinde sel meydana geliyor.

TAMAMEN ERİMEDEN ÖNLEM ALINMALI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alperen Kayserili, 30-40 yıllık uydu görüntülerinden yola çıkarak Ağrı Dağı’ndaki değişimleri analiz ettiklerini söyledi. Kayserili, şöyle konuştu: “Ağrı Dağı’ndaki buzul 1987 yılında 8,42 kilometrekare büyüklüğünde bir alanı kaplıyordu. 2022 yılına geldiğimizde bu oranın 4,96 kilometrekareye kadar düştüğünü görmekteyiz. Bu da buzullarda yaklaşık yüzde 41’lik bir küçülme olduğu anlamına geliyor. Yüzde 41’lik küçülme Ağrı Dağı’ndaki buzulun ilerleyen zamanlarda büyük tehlike ile karşı karşıya kaldığını bizlere göstermektedir. Ağrı Dağı’nda zaman zaman çamur akıntıları ve mevsimlik akarsular meydana geliyor. Bunların mevsimlik olarak kalması ve sonraki süreçlerde buzulun korunabilmesi için de hem küresel iklim değişikliğinden minimum oranda etkilenmesini sağlayacak bir sürece girmeliyiz.” Öte yandan Prof. Dr. Kayserili, Ağrı Dağı’na geçen sene 20 binin üzerinde dağcının çıktığına, bu yıl da sayının daha fazla olduğuna ve dağda bırakılan çöplerin çevresel sorunlara yol açtığına işaret etti.



#Ağrı Dağı
#küresel ısınma
#Aktüel
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