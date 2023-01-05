Gündem Ağrıda 189 düzensiz göçmen yakalandı
AĞRI

Ağrı'da 189 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 189 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 6 zanlı tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Ağrıda 189 düzensiz göçmen yakalandı
Foto: Arşiv

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenlerin yurda girişlerini organize eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda 19 zanlının yakalanmasına yönelik ilçedeki 21 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 12 kişi ile 189 düzensiz göçmen yakalandı.

6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

7 göçmen kaçakçısının da yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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