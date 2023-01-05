Ağrı'da 189 düzensiz göçmen yakalandı

'Dünyada Erdoğan'dan başka lider var mı?'

Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Boşnak kökenli Avustralyalı aktör Reshad Strik, Türkiye sevigisine ilişkin, 'Çok güzel bir şehir. Bütün sokaklarda cami var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müslüman ülkelere yardım ediyor. Dünyada başka lider var mı?' ifadelerini kullandı.