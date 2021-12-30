Gündem Ağrıda termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi
AĞRI

Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 dereceyle Ağrı'da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

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Haber Merkezi AA
Ağrıda termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi
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Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Ardahan'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 12, Iğdır'da 10, Erzincan'da 7, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 12, Ağrı'da 13 derece olması bekleniyor.

Sibirya soğukları: Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kent, eksi 23,4 derece
FOTOĞRAF 6
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Kentte son günlerde Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 18,3 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı.
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Yolların buz tuttuğu şehirde vatandaşlar iş yerlerine öğrenciler ise okullarına gitmekte zorlandı.
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Dondurucu soğukla birlikte Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 23,4 derece ölçüldü. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu.
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Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu: <br><br>\"Ardahan merkez eksi 18,3, Göle eksi 23,4, Hanak eksi 15,2, Çıldır eksi 11,4, Damal eksi 9,9, Posof eksi 4,6.\"
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Ardahan’da Sibirya soğukları Göle eksi 23,4
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Sibirya soğukları: Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kent, eksi 23,4 derece
Ardahan ve ilçeleri Sibirya soğuklarına teslim oldu. Göle sıfırın altında 23,4 derece ile Ardahan'ın en soğuk ilçesi oldu.

Sibirya soğukları: Hava sıcaklığı eksi 25 derece dışarıda duramıyoruz
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Soğuk havanın etkisiyle bazı göl ve derelerin donduğu kentte, yollardaki buzlanma nedeniyle de ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Soğuklardan dolayı dışarıda duramadıklarını söyleyen Şahin Avşar, \"Dışarısı çok soğuk, şu an hissedilen hava sıcaklığı eksi 20 ile 25 derece. Dışarıda duramıyoruz. Sokak hayvanları bile üşüyor. Her yer buz tutmuş ve burada ısınmak çok zor. Doğalgazı en az 45 ile 50 derecede yakıyoruz. Ama fiyatlar pahalı olduğu için birçok insan doğalgazı da açamıyor\" dedi.
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Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdiler.
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Edinilen bilgiye göre, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 19 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşanırken, Ardahan kent merkezinde eksi 12, Hanak’ta eksi 10, Çıldır’da eksi 9, Damal’da eksi 8, Posof’ta ise eksi 3 derece olarak ölçüldü.
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Ardahan’da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor
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Sibirya soğukları: Hava sıcaklığı eksi 25 derece dışarıda duramıyoruz
Ardahan'da etkili olan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuklardan dolayı dışarıda duramadıklarını söyleyen Şahin Avşar, "Dışarısı çok soğuk, şu an hissedilen hava sıcaklığı eksi 20 ile 25 derece. Dışarıda duramıyoruz. Sokak hayvanları bile üşüyor. Her yer buz tutmuş ve burada ısınmak çok zor" dedi.
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