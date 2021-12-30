Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi

Soğuklardan dolayı dışarıda duramadıklarını söyleyen Şahin Avşar, \"Dışarısı çok soğuk, şu an hissedilen hava sıcaklığı eksi 20 ile 25 derece. Dışarıda duramıyoruz. Sokak hayvanları bile üşüyor. Her yer buz tutmuş ve burada ısınmak çok zor. Doğalgazı en az 45 ile 50 derecede yakıyoruz. Ama fiyatlar pahalı olduğu için birçok insan doğalgazı da açamıyor\" dedi.