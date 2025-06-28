Ağrı’nın kalbine umut inşa ediliyor: Ulusal birlik için terörsüz Türkiye’ye sahip çıkalım

Ağrı’da temeli atılan Karma Yaşam Projesi, bölgeye sosyal ve ekonomik canlılık kazandıracak . Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Ağrı’da temeli atılan Karma Yaşam Projesi’nin sadece bir ekonomik yatırım olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin birliği ve huzuru için atılmış güçlü bir adım olduğunu söyledi.





Aydın, Ağrı Valiliği, İl Özel İdaresi ve İsra Holding iş birliğiyle hayata geçirilen projenin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Hep birlikte terörsüz Türkiye hedefine sahip çıkalım,” diyerek birlik ve kalkınma mesajı verdi.

'Sadece bir AVM değil, yeni bir yaşam alanı'

Başkan Aydın konuya ilişkin şunları söyledi;

Bugün, Ağrı’nın sosyal ve ekonomik kalkınmasında bir dönüm noktası olan, Ağrı’da bir ilk olan, Ağrı Karma Yaşam Projesi’nin temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu proje, yalnızca bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda bölgenin ticaret, turizm ve istihdam vizyonunu yeniden şekillendirecek bir yaşam merkezidir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) olarak, Türkiye’nin her köşesinde sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Ağrı Valiliğimiz, Ağrı İl özel İdaresi ve İsra Holding iş birliği içinde hayata geçirilen mega projeler, Ağrı’yı bir cazibe merkezi haline getiriyor. ASKON olarak, bu tür yatırımların artması için iş dünyası ve kamu iş birliğini her platformda savunuyoruz.





Türkiye’nin sağladığı huzur ortamı sayesinde ülkemizin her bölgesinin kalkınmasına yönelik hizmetlerin gitmesi bizleri son derece memnun etmektedir. Bu yatırımların daha da çok artması ulusal birliğimizin daha da güçlenmesi sağlayacaktır. Farklılıklarımız ancak ve ancak zenginliğimiz olmalıdır. Bu toprakların ve birlikte huzur içinde yaşamanın önemini bilelim hep birlikte terörsüz Türkiye hedefine sahip çıkalım. "





'Sosyal bir dönüşümün başlangıcı'

Ağrı Valisi Mustafa Koç da törende yaptığı konuşmada, “Bu yatırım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşümün de başlangıcıdır. Ağrı, bölgesel bir çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. Yeni nesil yaşam alanlarıyla halkımıza daha modern, erişilebilir ve kaliteli bir ortam sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

'Tüketim değil, sosyal paylaşım merkezi olacak'

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı ise projenin tüketim odaklı bir merkez olmanın ötesine geçeceğini belirterek, “Ağrı halkına değer katacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burası yalnızca alışveriş yapılan bir yer değil, aynı zamanda yaşam, etkileşim ve sosyal paylaşımın merkezi olacak” dedi.





Törene, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, ASKON yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.







