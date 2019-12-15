AİHM bile inanmadı

FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına ilişkin davada 8 yıl 1 ay hapse çarptırılan Kuseyri, 2016 yılında tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konuldu. 2019 Mayıs’ta rahatsızlanan Kuseyri, Adalet Bakanlığınca hastaneye yatırılarak gerekli tedaviyi alması ve operasyon geçirmesi sağlandı. Ancak Kuseyri, doktorlar tarafından kemoterapi alması önerilmesine rağmen bunu reddederek yargılandığı mahkemeden tahliye talep etti. Mahkemesi ise hastanelerin yüksek güvenlikli kısımlarında gerekli tedaviyi alabileceği gerekçesiyle Kuseyri’nin talebini reddetti.

KEMOTERAPİYİ REDDEDİP AİHM’E GİTTİ

Tedavinin sağlanması için tüm tedbirler alınmasına ve kemoterapiyi almayı reddetmesine rağmen Kuseyri, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor gereği tahliye edilmesi gerektiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM’nin tedbir kararı üzerine Kuseyri’nin tüm tıbbi tedavileri eksiksiz olarak alması konusunda gerekenler yapıldı ve birçok kez Yıldırım Beyazıt Hastanesi Onkoloji Kliniği’nde muayene edildi. Uzman doktorlarca cezaevinde kalmasının sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığı yönünde düzenlenen raporlara rağmen Kuseyri bu kez de AİHM’e başvurdu.

AİHM BAŞVURUYU REDDETTİ

Adalet Bakanlığınca Mehmet Rasim Kuseyri’nin rahatsızlığının gereği olan tüm tıbbi tedavileri, alanında uzman doktorların görevli olduğu hastanede aldığına dair bilgileri AİHM’e sundu. AİHM, AYM’nin yeni bir tedbir kararı verip vermediği konusunda ek bilgi istedi. Bu esnada Yıldırım Beyazıt Hastanesi tarafından düzenlenen raporları dikkate alan AYM, başvuranın cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturmadığına karar verdi. Adalet Bakanlığı’nın ikinci kez vermiş olduğu bilgiler üzerine AİHM, Kuseyri’nin başvurusunu reddetti.