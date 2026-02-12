Yeni Şafak
AJet duyurdu: Sivas'tan Köln'e direkt seferler başlıyor

16:4912/02/2026, Perşembe
AA
Sivas’tan Köln’e direkt sefer müjdesi.
Sivas’tan Köln’e direkt sefer müjdesi.

AJet, Sivas'tan Almanya'nın tarihi, kültürel ve ticari merkezlerinden Köln'e 8 Temmuz'da direkt uçuş başlatacağını bildirdi.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Anadolu ile Avrupa arasında yeni bir hava köprüsü daha kuruyor.

AJet'in Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Köln Bonn Havalimanı'na ilk seferi, 8 Temmuz'da yapılacak. Yaz boyunca çarşamba günü karşılıklı olacak seferler, 9 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.

Yeni hat, başta Almanya'da yaşayan Türkler olmak üzere, iki ülke arasında turistik ve ticari amaçlı seyahat edenler için önemli bir alternatif sunacak.

AJet'in Sivas-Köln biletleri satışa sunuldu.




