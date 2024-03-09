AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, tanıtım toplantısında faaliyet alanlarına odaklanarak projelerini 5 ana kategoride 'Yenilenen Bolu için 14 Büyük Proje' adı altında detaylı bir şekilde paylaştı.

Demirkol, Karaçayır’da bulunan 3 bin kişilik kapalı spor salonunda proje tanıtım törenini gerçekleştirdi. Törene AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediyesi eski Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti’nin belediye ve il genel meclisi üye adayları ile partililer ve 2 bini aşkın vatandaş katıldı.

"101 projemizi sizlere arz etmiş olduk"

Tanıtılan projelerden 14 tanesi ‘Mega proje’ olarak betimlendi. Demirkol, farklı mecralardan vatandaşa ulaşacaklarını ifade ederek, “ Önümüzdeki günlerde, projelerimizi billboardlarda, sosyal medyalarda, gazetelerde ve ulusal basında ve evlerinizde broşür ve kitapçık olarak inşallah görmüş olacaksınız. Ben bütün projelerimizi, hedeflerimizi ekibimizle beraber anlatmaya kalksak sabaha kadar vaktimiz yetmez yüzden vizyonumuzu gösteren, hayalimizi ortaya koyan, heyecanımızı sizlere aktaran, mega projelerimizle birlikte, 101 projemizi sizlere arz etmiş olduk. Bolu’muz için hayırlı olsun, Bolu’muz için 31 Mart inşallah hayırlara vesile olsun” dedi.

Çıktığı yolda, Bolululara layık olmak için var gücüyle çalışacağını vurgulayan Demirkol, adil ve adaletli olacaklarını söyledi.

Demirkol, ziyaretlerinde herkesin fikir ve görüşlerini ayrı ayrı dinlediklerini, kentte huzuru, güveni ve istikrarı yakalamanın çalışmalarını yaptıklarını anlatarak, hazırladıkları projelerle Bolu'yu ve Boluluları huzurlu, güvenli, kendisine yakışan kent yapısına kavuşturmaya söz verdiklerini kaydetti.

"Kimininki proje toplantısı olur, kimininki aczini itiraf olur"

Projelerinin Bolu'nun eksikliklerini tamamlayacağına işaret eden Demirkol, şöyle devam etti:





"Kimininki proje toplantısı olur, kimininki aczini itiraf olur. 5 yıldır bu şehri yönetenlerin proje toplantısı yapıyoruz diyerek neleri yapmadıklarını itiraf etmelerini endişe içinde izledik. Ama biz bu şehrin her eksiğini, sizlerle ekibimizle ve milletvekillerimizle birlikte tamamlayacağız. Görevi bize emanet ettiğinizde değil 80 gün, 80 dakika bile bu şehri başı boş bırakmayacağız. Mesele illa yürümekse biz Bolu halkıyla birlikte geleceğe, güvene ve huzura yürüyeceğiz."

"Her yerde Bolu'nun huzuru konuşulacak"

Demirkol, en büyük iddialarının, Bolu'yu şehir halkıyla beraber yönetmek olduğunu vurgulayarak, "Belediye idari kurumlarının istişarelerini sizin tespit ve telkinleriniz oluşturacak. Bolu Belediyemiz bundan sonra erişilebilir bir belediye, ulaşılabilir bir başkan namıyla anılacak. Her yerde Bolu'nun huzuru konuşulacak. Halkın güveni, belediyenin gücü ve iktidarın ruhuyla Bolu'nun yıldızı parlayacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Demirkol, "Bolu için değişim ve dönüşüm başlıyor" başlığıyla hazırlanan 14'ü mega toplam 101 projenin detaylarını paylaştı.

Demirkol'un Ulaşımdan istihdama, sosyal faaliyetlerden fatura desteğine kadar pek çok alanda Bolu halkına nefes olacak 14 büyük çalışması şu şekilde;

Kentsel Dönüşüm Projesi

İhsaniye Mahallesi'nde; Eski stadyum, emniyet ve pazaryeri alanlarını kapsayan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesiyle modern konutlar, iş yerleri ve sosyal tesisler inşa edileceğini belirten Demirkol, Mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyacını karşılayacak dinlenme noktalarıyla zenginleştirilmiş yeşil alanların oluşturulacağını ifade etti.

5 yılda bin sosyal konut

Demirkol, 5 yıl içinde 1000 yeni sosyal konut inşa ederek, Bolu'daki konut ihtiyacının karşılanacağını ve vatandaşlara uygun fiyatlı, kaliteli yaşam alanları sunulacağını belirtti. Ayrıca sosyal konutların, geniş yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor tesisleri ve sosyal tesislerle donatılacağını açıkladı.





D100 Karayolu üzerine 4 Adet Dal-Çık kavşak

D100 Karayolu üzerine Osb kavşağı, Sanayii Kavşağı, Gölyüzü Kavşağı, Üniversite kavşağı olmak üzere 4 adet dal-çık kavşak yapılarak, şehrimizin trafik akışı büyük ölçüde rahatlatılacak. Bu projenin hayata geçirilmesiyle, şehrimizin ana arterlerindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak.

Sağlıklaştırma ve restorasyon

Yarımada projesi, tarihi dokunun korunması ve canlandırılmasını kapsayacak. Tarihi yarımada projesi içerisinde İmaret Camii'den başlayarak sokağın sonuna kadar uzanan bu tarihi güzergâhta gerçekleştirecek sokak sağlıklaştırma ve restorasyon projesiyle hem turistlerin hem de şehir sakinlerinin uğrak noktası haline getirilecek.





25 bin 14 kişilik yeni stadyum

25.014 kişilik modern ve çok amaçlı bir stadyum inşa edilerek, şehrimizin spor altyapısını güçlendirilecek. Boluspor’umuzun şanlı tarihine yakışacak bu stadyum, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak ve şehrimizin spor kültürünü canlandıracak. Ayrıca, konserler ve kültürel etkinlikler için de kullanılabilecek. Engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun tasarlanacak stadyum, genç sporcularımızın eğitim ve gelişimine katkıda bulunacak tesislerle donatılacak.

Aile yaşam merkezi

Ailelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, çok yönlü hizmetler sunan bir Aile Yaşam Merkezi kurulacak. Bu merkez, aile danışmanlığı, eğitim

programları ve çocuk gelişim atölyeleri gibi hizmetler sunacak. Ailenizle birlikte vakit geçirebileceğiniz, içinde mini sinema, güvenli oyun alanı, eğlence parkurları, yöresel lezzetlerin de yer aldığı restoran ve kafeler hizmet verecek.





Kongre ve Kültür Merkezi

Şehrimizin kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarda bir Kongre ve Kültür Merkezi inşa edilecek. Bu merkez, konferanslar, sergiler, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler için ideal bir mekân olacak. Modern mimarisi ve teknolojik donanımıyla, yerel ve uluslararası düzeyde etkinliklere ev sahipliği yapacak olan bu merkezde ayrıca 2000 kişilik oditoryum salon, sinema

salonu, kütüphane, fuar alanı olacak.

Emeklilerimize pozitif ayrımcılık

İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için dini bayramlarda Vefa Kartlarına 5.000 TL bayram ikramiyesi yüklenerek destek sağlanacak. Emeklilerimizin refahını ve toplumumuzun dayanışmasını artırmak için "Güçlü Sosyal Belediyecilik" anlayışını benimseyeceğiz. Bu çerçevede, sosyal hizmetler, eğitim programları, sağlık hizmetleri ve ekonomik destekler sunacağız.





Gastronomi merkezi

Bolu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve gastronomi turizmini geliştirmek için bir Gastronomi Merkezi kurulacak. Gastronomi Merkezi, aynı zamanda yerel üreticiler ve girişimciler için de bir pazar

alanı sunacak, burada yerel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılarak, böylece yerel ekonomiye de katkıda bulunulacak.





Kapsül 14: Bilim ve Teknoloji Merkezi inşa edilecek

Gelecek nesillerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için, interaktif sergiler ve eğitim programları sunan bir Bilim ve Teknoloji Merkezi inşa edilecek. Uzay, fizik, biyoloji ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda interaktif sergiler düzenlenecektir.





Kapsül 14, başta üniversite öğrencilerimiz olmak üzere ilimizde bulunan tüm öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalarını yapacağı bir merkez olarak hizmet verecek. Fakülte öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu atölye çalışmalarına bu merkez ev sahipliği yapacak. Teknokent ile işbirliği içinde çalışacak Kapsül 14 şehrimizdeki yenilikçi firmalara da öncü olacak.





Termal Sağlık Turizmi

Termal Sağlık Turizmi projesi kapsamında, donanımlı termal sağlık tesisleri inşa edilecek. Bu tesisler, sağlık ve sağlık hizmetleri sunarak, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekecek, termal suyun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini kullanarak, doğal ve alternatif tedavi yöntemleri sunacak.





Şehir hastanesi projesi

Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirecek olan Şehir Hastanesi; Acil servis, poliklinikler, ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri ile tam donanımlı olacak, ayrıca Sağlık Bakanlığımız koordinesinde eğitim ve

araştırma faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak.

Çele Barajı Karadere suları ile buluşturulacak

Bolumuza temiz, maliyeti düşük ve yeterli miktarda içme suyu sağlanabilmesi amacıyla Çele Barajı ile Karadere Tüneli entegre edilecek. Bu proje ile yılda Çele barajının havzalarından 11 milyon m3 Karadere Derivasyonundan da 9 milyon m3 olmak üzere toplam ortalama 20 milyon m3 su rezervi sağlanmış olacak.





Kadın Yaşam Merkezi

Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katılımlarını artırmak amacıyla kuracağımız Kadın Yaşam Merkezi, eğitim programları, atölye çalışmaları ve sosyal etkinliklerle donatılacak. Ayrıca bu merkezde, spor, sauna ve fitness alanları kurulacak.





101 proje şu şekilde;











