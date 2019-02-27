AK Parti adayı pankartlarının kesilmesine örnek davranışla tepki gösterdi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, seçim çalışmaları kapsamında belirli noktalara asılan seçim afişlerine zarar verilmesine ilişkin örnek bir hareketle önlem aldı.

AK Parti adayı Ulusoy'a ait pankartlar rutin bir şekilde kesilerek zarar verilmeye başlandı. Bunun üzerine Ulusoy, yeni asılan pankartlara kesim tarifi yerleştirerek kesilen pankartların sokak hayvanlarına yuva yapılmasını sağladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcılar adayı Ulusoy, "Dikkat! Pankartlarımızı rutin bir şekilde kesen, kaldıran “belirsiz” kişilere duyurulur! Lütfen pankartlarımızı en azından tarife uygun keserek dostlarımız için yuva haline getirin." ifadelerine yer verdi.

DİKKAT !



Pankartlarımızı rutin bir şekilde kesen, kaldıran “belirsiz” kişilere duyurulur!



Lütfen pankartlarımızı en azından tarife uygun keserek dostlarımız için yuva haline getirin. pic.twitter.com/CcdAX24WHZ — İbrahim Ulusoy (@ibrahimulusoytr) 27 Şubat 2019

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