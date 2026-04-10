AK Parti belgeleriyle ifşa etti: 'CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde büyük usulsüzlük' iddiası

Albayrak, şeffaf yönetim vaat eden CHP’li yönetimin, meclisin onayladığı rakamları sistem üzerinden usulsüzce artırarak vatandaşa ağır bir darbe vurduğunu ifade etti.

"MECLİS İRADESİ BAYPAS EDİLDİ"

Albayrak, komisyon karar dosyalarında dikkat çekici usulsüzlükler bulunduğunu da öne sürerek, normalde tüm sayfalarda tam imza bulunması gerekirken, fiyat artışlarının yer aldığı kritik sayfalarda paraf sayısının azaldığını ve imza düzeninin bozulduğunu belirtti. Belediyenin resmi evrak taleplerine geç yanıt vermesinin de şüpheleri artırdığını dile getirdi.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin 'sehven hata olmuş, incelenip iade edilecek' yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Albayrak, "Meclisin onayladığı rakamları sistemde yüzde 48,5 artırmak nasıl sehven olabilir? Bu durum açıkça meclis iradesinin baypas edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Albayrak, bu durumun bir hatadan ziyade bilinçli bir operasyon olduğunu vurguladı. Komisyon kararlarındaki imza düzeninin bozulduğunu ve kritik sayfalarda parafların eksildiğini belirten Albayrak, resmi evrak taleplerine 2 gün sonra cevap verilmesinin, bu süreçte "evrakların aslına uygun olmayan biçimde yeniden düzenlendiği" şüphesini güçlendirdiğini ifade etti.

'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK' SUÇLAMASIYLA YARGIYA TAŞIDI

AK Parti İl Başkanlığı, meclis iradesinin baypas edilmesini ve halkın cebine haksız yere el uzatılmasını yargıya taşıyor.

Albayrak, Eskişehir halkının tek bir kuruşunun dahi hesabını soracaklarını belirterek, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak adli süreci resmen başlattıklarını duyurdu.

Sürecin şeffaflığı adına Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerindeki tüm log kayıtlarının ve geçmişe dönük işlem hareketlerinin bağımsız bir kurul tarafından incelenmesini talep eden Albayrak, vatandaşlardan meclis kararına aykırı şekilde tahsil edilen haksız bedellerin iadesi için net bir takvim açıklanana kadar konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.