AK Parti belgeleriyle ifşa etti: 'CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde büyük usulsüzlük' iddiası

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yönetimindeki belediyede, kamu yönetimini sarsan usulsüzlük iddiaları üzerine AK Parti teşkilatı harekete geçti. Adliye binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Gürhan Albayrak, ESKİ Genel Kurulu’nda alınan kararlar ile sahada uygulanan tarifeler arasındaki uçurumu teknik incelemelerle kanıtladıklarını söyledi.
Albayrak, şeffaf yönetim vaat eden CHP’li yönetimin, meclisin onayladığı rakamları sistem üzerinden usulsüzce artırarak vatandaşa ağır bir darbe vurduğunu ifade etti.
"MECLİS İRADESİ BAYPAS EDİLDİ"
Albayrak, komisyon karar dosyalarında dikkat çekici usulsüzlükler bulunduğunu da öne sürerek, normalde tüm sayfalarda tam imza bulunması gerekirken, fiyat artışlarının yer aldığı kritik sayfalarda paraf sayısının azaldığını ve imza düzeninin bozulduğunu belirtti. Belediyenin resmi evrak taleplerine geç yanıt vermesinin de şüpheleri artırdığını dile getirdi.
'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK' SUÇLAMASIYLA YARGIYA TAŞIDI
AK Parti İl Başkanlığı, meclis iradesinin baypas edilmesini ve halkın cebine haksız yere el uzatılmasını yargıya taşıyor.
Albayrak, Eskişehir halkının tek bir kuruşunun dahi hesabını soracaklarını belirterek, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak adli süreci resmen başlattıklarını duyurdu.
Sürecin şeffaflığı adına Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerindeki tüm log kayıtlarının ve geçmişe dönük işlem hareketlerinin bağımsız bir kurul tarafından incelenmesini talep eden Albayrak, vatandaşlardan meclis kararına aykırı şekilde tahsil edilen haksız bedellerin iadesi için net bir takvim açıklanana kadar konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.