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ANKARA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Goebbels’e rahmet okuttu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan “kaçacak” iddiasını deli saçması olarak niteledi.

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Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Goebbels’e rahmet okuttu
Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan “kaçacak” iddiasını deli saçması olarak niteledi. Anadolu Yayıncılar Derneği’nin Anadolu Sohbetleri toplantısına katılan Kurtulmuş özetle şunları dile getirdi: (Kılıçdaroğlu’nun kaçacak açıklamaları) Deli saçması bir şey, söylediklerinde içerik anlamında hiçbir şey yok.

KENDİSİ DE İNANMIYOR

  • Sözlerinin ele alınacak hiçbir tarafı yok. Kaçmaktan bahsediyor. Ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne AK Parti kadroları hiçbir dönemde bu ülkenin dışında herhangi bir yere gitmeyi akıllarının ucundan dahi geçirmezler. Bu tamamen saçmadır. Zannediyorum kendisinin de söylerken inanmadığı ama ellerine tutuşturulan kağıtlarla söylemek durumunda kaldığı bir cümledir. Kaldı ki bu vakıf ABD’nin hükumet organlarının bütün mali denetimlerine sonuna kadar açık bir vakıftır. Madem o kadar bu konuda açıklama yapıyor. CHP’nin ABD’de temsilcisi var temsilcilerine talimat versin gitsin suç duyurusunda bulunsun. Böyle bir konunun gündeme getirilmesi akla ziyan bir durumdur. Kaldı ki bu vakıf yurt inşaatını da bitirmiş durumdadır.

HİTLER’İN PROPAGANDA BAKANI GİBİ

Tam bir (Hitler’in propaganda bakanı) Goebbels vari bir tutum. Yalan yanlış bilgilerle dezenformasyonlarla milleti zehirleyip Türkiye siyasetini zehirleyen bir tavırdır. Goebbels’e her halde rahmet okuttu. Goebbels bile herhalde mezarında sağdan sola dönüyordur. Benden daha iyi bu işleri kıvıran, kara propaganda yapan birisi gelmiş diye Kılıçdaroğlu’nun söylediklerini eğer duyuyor olsaydı hayret ederdi.

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