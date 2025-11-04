AK Parti iktidarının 23. yılı: Hep birlikte daha güçlü Türkiye’ye

* Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda durmaksızın çalışacak, daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh Türkiye’yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Daha güzel günlere, daha güçlü geleceğe, omuz omuza, hep birlikte...