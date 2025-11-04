AK Parti iktidarının 23. yılı: Hep birlikte daha güçlü Türkiye’ye

Arşiv.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001’de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerini kazanarak geldiği iktidarda 23 yılı geride bıraktı.
AK Parti, iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin, geçmişten günümüze dünya üzerinde “milat” olarak nitelendirilen önemli gelişmeleri anımsatan ve 3 Kasım 2002’nin Türkiye için bir milat olduğunu vurgulayan video hazırladı. Hem kabine üyeleri hem de AK Parti kurmayları paylaştıkları mesajlarla AK Parti’nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı.
* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yüksek standartlarda demokrasi, daha kapsayıcı kalkınma, sosyal refah, Terörsüz Türkiye ve daha adil bir dünya hedefleriyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.
* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Bu başarı, her defasında sandıkta yeniden tecelli eden milli iradenin eseridir. Eserin sahibi milletimizdir. Bugün Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için büyük bir gayretle geleceğe yürüyoruz.
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:
Biz, tüm zorluklara ve engellemelere karşı hizmet üretmeye, eserlerimizle şehirlerimizi kalkındırmaya, kendi başarı çıtamızın üzerine çıkmaya, Türkiye Yüzyılı’nda bölgemizde ve dünyada istikamet belirlemeye devam edeceğiz.
ASIRLIK ESERLERLE NİCE 23’LERE
* Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda durmaksızın çalışacak, daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh Türkiye’yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Daha güzel günlere, daha güçlü geleceğe, omuz omuza, hep birlikte...
* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletimizin desteğiyle güçlü ve büyük Türkiye’yi inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. 23 yıldır olduğu gibi pusulamız milletimiz, yönümüz hep Türkiye!
* Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:
Bugün, 23 yıla iftiharla bakıyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na giden kutlu yolda eşsiz bir adım daha atıyoruz. Asırlık eserleri ve hizmetleri sığdıracağımız nice 23’lere.
* Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
Millete hizmet yolculuğumuzu, 23 yıldır Türkiye’ye duyduğumuz büyük bir aşkla sürdürüyoruz.
* Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:
Bugün ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü AK Parti, dün olduğu gibi bugün de milletimizin umudu, yarınlarımızın teminatıdır.
ÜRETMEYE, HİZMETE DEVAM
* Ticaret Bakanı Ömer Bolat:
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın rehberliğinde, adaletin, kalkınmanın ve milli iradenin sarsılmaz temelleri üzerinde yükselen Türkiye için çalışmaya, üretmeye, hizmet etmeye devam.
* Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:
Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle, geçmişin mirasıyla geleceğin ideali arasında köprü kuruyor, eser ve hizmet siyasetimizle ilk günkü aşk, inanç ve heyecanla milletimiz için durmadan çalışıyoruz.
* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:
Büyük, güçlü ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye idealimiz için milletimizle omuz omuza yürümeye, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız.
* İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.
