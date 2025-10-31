AK Parti: Afganistan ve Pakistan ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz

Efkan Ala
Afganistan ve Pakistan arasındaki ateşkes mutabakatına ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda, küresel barış ve diplomasinin merkezi İstanbul'da yürütülen görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
"Türkiye çabalarını sürdürmeye devam edecek"
Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda, küresel barış ve diplomasinin merkezi İstanbul'da yürütülen görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki tüm sorunların diplomasiyle çözümü ve bölgede istikrarın tesisi konusunda çabalarını sürdürmeye devam edecektir."
