AK Parti: Afganistan ve Pakistan ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz

"Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda, küresel barış ve diplomasinin merkezi İstanbul'da yürütülen görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki tüm sorunların diplomasiyle çözümü ve bölgede istikrarın tesisi konusunda çabalarını sürdürmeye devam edecektir."