Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti: Afganistan ve Pakistan ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz

AK Parti: Afganistan ve Pakistan ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz

09:2331/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Efkan Ala
Efkan Ala

Afganistan ve Pakistan arasındaki ateşkes mutabakatına ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda, küresel barış ve diplomasinin merkezi İstanbul'da yürütülen görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili
Efkan Ala
, Afganistan ve Pakistan arasındaki ateşkes mutabakatına ilişkin açıklamada bulundu.

Ala,
"Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda, küresel barış ve diplomasinin merkezi İstanbul'da yürütülen görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz."
ifadesini kullandı.

"Türkiye çabalarını sürdürmeye devam edecek"


Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:


"Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda, küresel barış ve diplomasinin merkezi İstanbul'da yürütülen görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki tüm sorunların diplomasiyle çözümü ve bölgede istikrarın tesisi konusunda çabalarını sürdürmeye devam edecektir."



#Afganistan
#AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala
#pakistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK BURS SONUÇ TARİHİ 2025: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?