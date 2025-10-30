Şahbaz Şerif'ten 29 Ekim mesajı: Türkiye ve Pakistan'ın kardeşliği ebedi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yıldönümü vesilesiyle, Pakistan Başbakanı Muhammad Şahbaz Şerif, İslamabad’da resmi bir tören düzenledi ve Pakistan’ın en ikonik simgelerinin Türkiye bayrağı renkleriyle aydınlatıldığı duygusal bir video yayınladı. Bu görsel sıralama, Şahbaz Şerif’in mesajını da yansıtıyordu:

“Kalplerimiz Türk kardeşlerimizle atıyor,” dedi.

Dostluk ve karşılıklı destek mesajı

Konuşmasında Başbakan, Türkiye’nin ilerleme ve refah yolunu övdü ve “sevgili kardeşi” Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada “ilerleme, kalkınma ve dayanıklılığın ışığı” olarak tanımladı. Erdoğan’ı modernliği Türk mirasıyla birleştiren bir lider olarak nitelendirdi.

Başbakan, dinleyicilere Türkiye ile ilişkilerinin “1947’den çok daha öncesine dayandığını” hatırlattı ve o dönemde atalarının, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Pakistan’ın bu kadar sağlam bir destekçisi olacağını hayal bile edemeyeceklerini belirtti:

“Türkiye, savaşlarda, depremlerde ve yıkıcı sellerde yanımızda oldu.”

“Son Pakistan-Hindistan savaşında Türkiye yanımızda bir kaya gibi durdu — işte gerçek kardeşlik bu.”

Şahbaz Şerif, Türkiye ve Pakistan’ın bugün ekonomik, stratejik ve savunma işbirliğinde yeni bir aşamaya girdiğini ifade ederek, Türkiye’nin sahip olduğu her şeyin Pakistan için, Pakistan’ın sahip olduğu her şeyin ise Türk kardeşleri için olduğunu vurguladı.

2005 depremleri ve 2010’daki sel felaketlerini hatırlatan Başbakan, Türkiye’nin Pakistan’da köyler, okullar ve hastaneler inşa ederek “kardeşliğin samimiyetini” gösterdiğini belirtti. Türkiye’nin Filistin halkına ve Keşmir davasına verdiği desteği övdü ve ekledi: “Kuzey Kıbrıs davasını da destekliyoruz.” Konuşmasını, “Pakistan, Türkiye, dostumuz — ebedi kardeşlik yaşasın” sözleriyle tamamladı.

Bağlam: derin ve büyüyen bir ittifak

Başbakan Şahbaz Şerif’in mesajı, İslamabad ve Ankara arasındaki giderek yakınlaşan ilişkilere denk geliyor.

Resmî diplomatik ilişkiler Pakistan’ın 1947’deki bağımsızlığına kadar uzansa da, tarihi kökler çok daha gerilere dayanıyor.

Ekonomik ve askeri alanda Türkiye ve Pakistan işbirliğini güçlendirdi — askeri teçhizatın modernizasyonundan stratejik sektörlerin ortak geliştirilmesine kadar.

Başbakanın sözleri, krizler sırasında karşılıklı destek ve İslam ile daha geniş Türk-Pakistan medeniyetine dayanan ortak değerler temelli bu ortak anlatıyı yansıtıyor.

Tören — özellikle Pakistan’daki anıtların Türkiye renkleriyle aydınlatıldığı video — birkaç amacı olan son derece sembolik bir jest olarak öne çıktı:

Diplomatik: Türkiye’nin küresel sahnede giderek artan etkisini gösterdiği bir dönemde, iki ülke arasındaki “kardeşlik dostluğunu” kamuya ve görsel olarak yeniden teyit etmek.

İç politika: Pakistan’ın uluslararası arenada aktif bir hükümet olarak ve modern Müslüman güçlerle müttefik olarak imajını güçlendirmek.

Medya stratejisi: Güçlü görsellerle duygu uyandırmak — ikonik anıtlar, Pakistan’da yükselen Türk bayrağı — kardeşlik temasını görsel bir anlatı ile inşa etmek.

Eleştirel bakış: Bu tür sembolik iletişim görsel olarak etkili olsa da, dostluk imajını daha derin farklılıkları (örneğin ekonomik veya stratejik öncelikler) gizlemek için kullanmak şeklinde de yorumlanabilir. Konuşmanın ritmik tonu, Türkiye’yi “modernliğin bir modeli” olarak vurguluyor; bu övgü gibi algılansa da ortaklık içindeki eşitlik konularında soru işaretleri doğurabiliyor.

Daha güçlü bir ortaklığa doğru

Şahbaz Şerif’in açıklamaları ve görsel jestler, Pakistan ve Türkiye’nin daha resmi bir ittifaka doğru ilerlediğini gösteriyor. Başbakan, “ekonomik, stratejik ve savunma işbirliğinin” başladığını belirtti. Hatta raporlar, iki ülke arasındaki ticaretin büyüdüğünü ve hacmin birkaç milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ortaya koyuyor.

Tarihi ve kardeşlik bağları Pakistan ve Türkiye’yi birbirine bağlıyor

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Yeni Şafak'a verdiği özel açıklamada iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının derinliğini vurguladı.

Cüneyd, “Pakistan hükümeti ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yıldönümü vesilesiyle Türk kardeşlerimizi en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Büyükelçi, Başbakan Şahbaz Şerif’in törene katılımını ve sembolik olarak anma pastasını kesmesini, “Pakistan ve Türkiye’yi birleştiren sıcaklık, saygı ve kalıcı dostluğu yansıtıyor” şeklinde yorumladı.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd

Yusuf Cüneyd, “İki ülke, inanç, kültür ve karşılıklı güven temeline dayalı bir bağ paylaşıyor — bu ortaklık her geçen yıl daha da güçleniyor” hatırlatmasında bulundu. Her iki ülkenin de “ekonomiden savunmaya, kültürden eğitime tüm alanlarda işbirliğini genişleterek bu kardeşliği sürdürmeye ve derinleştirmeye” kararlı olduğunu vurguladı.

Mesajını sembolik bir Türkçe ifadeyle sonlandırdı:

“Yaşasın Pakistan–Türkiye dostluğu!”

Bu ifade, paylaşılan tarih ve vizyonla beslenen bu ittifakın Müslüman dünyasında dayanışmanın temel direklerinden biri olduğunu hatırlatıyor.







