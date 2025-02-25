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AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantıları: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti

AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantıları: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti

20:3425/02/2025, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantıları AK Parti Konferans Salonu'nda ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantılar basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına ayrı ayrı başkanlık etti.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.





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#Recep Tayyip Erdoğan

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